Lenovo Legion Gaming Phone oraz Lenovo Legion Gaming Phone Pro to smartfony, które zostaną zaprezentowane lada dzień. Co zaoferują? Wygląda na to, że naprawdę sporo.

Lenovo stawia na najwyższą wydajność i ekrany 144 Hz

Każdy smartfon o odpowiedniej wydajności można wykorzystać do wirtualnej rozrywki. Niektórzy z producentów poszli jednak dalej, ponieważ wedle nich najlepsze smartfony do gier powinny się wyróżniać i przewyższać konkurentów w przynajmniej kilku aspektach. Lenovo lada dzień ma to potwierdzić.

Nieoficjalne informacje na temat Lenovo Legion Gaming Phone pojawiały się od kilku tygodni. Ostatecznie ma on zadebiutować w towarzystwie Lenovo Legion Gaming Phone Pro. W tym momencie nie jest jasne, czym nowe model będą się od siebie różnić. Obydwa mają jednak wyróżniać się najwyższą wydajnością gwarantowaną przez procesor Qualcomm Snapdragon 865+, dużymi ekranami AMOLED o częstotliwości odświeżania aż 144 Hz, a także bateriami z szybkim ładowaniem 90 W oraz dwoma złączami USB-C.

Smartfony Lenovo Legion Gaming Phone będą przyciągać także designem

Najprawdopodobniej obydwa modele będą cechowały się podobną konstrukcją i stylistyką. Jednocześnie obydwa będą zauważalnie odbiegać od dostępnych na rynku smartfonów. Gamingowe (agresywne) barwy to jedno. Największą uwagę na materiałach, które trafiły już do sieci zwracają miejsca, w jakich osadzono aparaty fotograficzne. Główny znajdzie się niemal na środku tylnego panelu, a frontowy będzie wysuwany. Tyle tylko, że nie z górnej krawędzi, ale z bocznej.

Jeśli mają być to modele dla graczy to takie rozwiązanie rzeczywiście powinno być dla nich wygodniejsze. Moduł ma wysuwać się w ciągu zaledwie 0,496 sekundy i chować się w ciągu 0,5 sekundy, przy żywotności ponad 400 000 aktywacji.

Premiera nowych smartfonów Lenovo lada dzień

Lenovo Legion Gaming Phone oraz Lenovo Legion Gaming Phone Pro zostaną zaprezentowane już 22 lipca. Najprawdopodobniej tego samego dnia wystartuje sprzedaż, ale wyłącznie na rodzimym rynku producenta.

Co ciekawe, 22 lipca swojego nowego smartfona dla graczy pokazać ma również ASUS.

