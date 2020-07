OnePlus Nord będzie kolejnym smartfonem w ofercie tego chińskiego producenta. Tym razem zdecydował się on wycelować w nieco inną grupę odbiorców niż zazwyczaj.

OnePlus faktycznie przygotowuje smartfona ze średniej półki

Od wielu miesięcy pojawiają się doniesienia, iż OnePlus wypuści na rynek smartfona, który w przeciwieństwie do niemal wszystkich jego dotychczasowych propozycji nie będzie rywalizował z flagowcami konkurencji. Model nieco przystępniejszy cenowo początkowo określany był jako OnePlus 8 Lite, później OnePlus Z, a ostatecznie należy nastawiać się na OnePlus Nord.

I tym razem nic się już nie zmieni, ponieważ nazwa smartfona została oficjalnie potwierdzona przez producenta. Wypuścił on krótki materiał wideo zapowiadający premierę, na którym pojawiły się też bardzo krótkie ujęcia z samym urządzeniem. Wprawdzie nie widzimy go tutaj w pełnej krasie, ale wygląda na to, że obejdzie się bez jakichkolwiek zaskoczeń. Data premiery OnePlus Nord nie została ujawniona, ale najprawdopodobniej smartfon zostanie pokazany lada dzień.

Specyfikacja OnePlus Nord ma być bardzo solidna

Specyfikacja OnePlus Nord pozostaje owiana tajemnicą, aczkolwiek większość źródeł zgodnie wymienia kilka elementów. To procesor Qualcomm Snapdragon 765G, wyświetlacz wykonany w technologii AMOLED z odświeżaniem 90 Hz, wsparcie sieci 5G oraz potrójny aparat fotograficzny 64 Mpix + 16 Mpix + 2 Mpix.

Jeśli zostanie to potwierdzone, specyfikacja ma szansę zostać określoną mianem solidnej. Oczywiście bardzo ważna będzie również cena. Spekuluje się, że będzie oscylowała w okolicach 300 euro. Waluta jest nieprzypadkowa, ponieważ smartfon ma być dostępny także w Europie.

