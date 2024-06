Steam rozpoczął letnią wyprzedaż gier. Steam Summer Sale 2024 to doskonała okazja, by nabyć ulubione tytuły w obniżonych cenach. Podpowiadamy, które z nich warto teraz zakupić.

Steam to popularna platforma dystrybucji cyfrowej gier, oferująca ogromny wybór tytułów. Ceny gier często bywają jednak bardzo wysokie, dlatego wielu graczy czeka na regularne wyprzedaże, aby móc kupić swoje wypatrzone tytuły w lepszej cenie.

Jeśli też czekaliście na niższe ceny gier, to właśnie nastał odpowiedni moment. Steam rozpoczął letnią wyprzedażą gier (Steam Summer Sale), gdzie ponad 40 tys. tytułów można kupić w obniżonych cenach.

Wyprzedaż Steam Summer Sale

Letnia wyprzedaż Steam jest reklamowana jako dobra okazja do zaoszczędzenia pieniędzy na świetnych grach. Sklep Valve przecenił masę tytułów, jednak w praktyce nie zawsze są to wyjątkowe okazje, a tylko szumne akcje promocyjne. Warto dobrze poszukać, bo ceny gier nawet na wyprzedaży bywają wysokie.

Co warto kupić? Wybraliśmy kilka ciekawych propozycji:

Wiedźmin 3: Dziki Gon – 9,99 zł (-90%)

Wiedźmin 3: Dziki Gon - Edycja Kompletna - 37,49zł (-75%)

Disco Elysium - The Final Cut - 14,29zł (-90%)

Euro Truck Simulator 2 – 7,99 zł (-90%)

Frostpunk – 13,89 zł (-90%)

Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands – 19,99 zł (-90%)

Borderlands 2 – 19,33 zł (-85%)

Far Cry 6 - 49,98 zł (-80%)

Hogwarts Legacy - 107,70 zł (-60%)

The Talos Principle 2 - 69,49 zł (-50%)

Manor Lords – 112,49 zł (-25%)

Wyprzedaż Steam Summer Sale potrwa przez dwa tygodnie, do 11 lipca 2024 roku do godziny 19:00, więc macie jeszcze sporo czasu na zastanowienie się nad zakupem i podjęcie decyzji. Dajcie znać w komentarzach, czy jakieś szczególne pozycje przykuły waszą uwagę. Jeśli nie graliście w jakieś klasyki, to dobra okazja do nadrobienia zaległości.

PS. Przy okazji trwa niezależna obniżka ceny na grę Forza Horizon 4 – w promocji można ją kupić za 42,99 zł (-80%). Tytuł będzie wycofywany ze sprzedaży 15 grudnia 2024 r.