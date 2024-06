Gra o klikaniu w banana podbija platformę Steam. Na pierwszy rzut oka wydaje się absurdalnie nudna i pozbawiona sensu. Jednak, gdy nie wiadomo, o co chodzi, zazwyczaj chodzi o pieniądze.

Jeśli śledzicie informacje z branży gier, na pewno słyszeliście o grze Banana. W ostatnich dniach gra o bananie stała się nowym hitem na platformie Steam, przyciągając przed komputery ponad 800 tys. graczy (aktualnie popularniejszy jest tylko Couinter Strike 2).

Na czym polega gra Banana?

Zasady gry są wyjątkowo proste, bo właściwie polegają one na… klikaniu w banana. Poniżej możecie zobaczyć gameplay (ostrzegam jednak, że nie jest to zbyt emocjonująca rozgrywka).

Czemu gra jest tak popularna?

Wszystko sprowadza się do mechaniki gry oraz specyfiki platformy Steam. Sama gra jest darmowa, a do tego co 3 i 18 godzin grania gracz może zdobyć nowego banana – każdy taki przedmiot ma określoną wartość, za którą można go sprzedać na platformie Steam. Co prawda większość zdobywanych bananów kosztuje kilka centów, jednak od czasu do czasu trafia się rzadki przedmiot za kilkaset lub kilka tys. dolarów.

Serwis Polygon opisuje, że przykładowo banan Crypticnana jest dostępny tylko w liczbie 25 szt. - 31 maja ktoś go sprzedał za 378,92 dol., a 11 czerwca za 514 dol. Najpopularniejszym bananem jest jednak Special Golden Banana - 9 czerwca został on sprzedany za 1378,58 dol., a 11 czerwca za 964,67 dol. Skąd takie ceny? Zapewne z mechanizmu spekulacji i nadziei na późniejsze odsprzedanie przedmiotu po wyższej cenie.

Efektu można było się spodziewać. Gracze odkryli możliwość łatwego zysku i masowo stawiają boty (programy sterowane przez komputer), które mają za zadanie zbierać drogie przedmioty.



Banana obecnie jedna z najpopularniejszych gier na platformie Steam (foto: SteamDB)

W praktyce okazuje się, że gra wcale nie jest taka popularna wśród normalnych ludzi. Hery, członek zespołu deweloperskiego, przyznał się, że większość grających w Banana to boty:

„Niestety, obecnie mamy do czynienia z pewnymi problemami związanymi z botowaniem, ponieważ gra zużywa w zasadzie 1% zasobów komputera lub nie zużywa w ogóle żadnych zasobów komputera, ludzie nadużywają nawet 1000 alternatywnych kont, aby uzyskać rzadsze lub przynajmniej hurtowe spadki” – powiedziała Hery.

Dajcie znać w komentarzach czy graliście w Banana i co myślicie o tym tytule.