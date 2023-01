LG Breeze to niewielki gadżet, który może przynieść wielką zmianę w twoim życiu. Jego zadanie polega na poprawie jakości snu – na każdym jego etapie.

LG Breeze, czyli słuchaj i śpij

Choć litery „L” i „G” w nazwie LG pochodzą od pierwszych liter tworzących spółkę firm Lucky i GoldStar, to niemal od początku współczesnej historii tej marki kojarzą się raczej z jej hasłem, czyli Life’s Good. Żeby życie faktycznie było dobre, dobry musi być też sen i producent zdaje się podążać tym tropem, bo też jego najnowszym produktem jest Breeze – gadżet czuwający nad efektywnym i jakościowym odpoczynkiem w nocy. Jego prezentacja ma miejsce na targach CES 2023.

Breeze to maleńki gadżet zaprojektowany przez SleepWave – zajmujący się „sennymi” technologiami zespół, działający pod banderą LG. W rzeczywistości to nic innego jak bezprzewodowe słuchawki, które – opierając się na technologii wykrywania i analizy fal mózgowych – odtwarzają odpowiednio dobrane dźwięki. W efekcie użytkownik ma szybciej zasypiać, a jakość samego snu ma być wyraźnie wyższa.

Dzięki nieustannemu monitorowaniu fal mózgowych w czasie rzeczywistym LG Breeze potrafi precyzyjnie określić, na jakim etapie snu znajduje się użytkowników. Na podstawie tego dobiera zaś odpowiednie (to znaczy idealnie zsynchronizowane) dźwięki. Wewnętrzne testy wykazały, że użytkownicy dzięki temu zasypiają szybciej i budzą się bardziej wypoczęci.

Sposób na lepszy sen

Oprócz tego słuchawki LG Breeze przesyłają także szczegółowe informacje na temat czasu i jakości snu do aplikacji na telefon. To pomaga w dokładnej analizie parametrów, co z kolei może okazać się pomocne w eliminowaniu rozmaitych problemów związanych z zasypianiem i samym snem.

Wypada jeszcze wspomnieć o tym, że słuchawka waży zaledwie 6 gramów, a dołączone do zestawu etui zostało wyposażone w diodę UV LED, która błyskawicznie pozbywa się zarazków, pomagając tym samym w dbaniu o higienę. Niestety na razie nie poznaliśmy ceny.

