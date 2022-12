Ile trzeba wydać na całkowicie bezprzewodowe słuchawki, by warte były zakupu? Na konkretnych modelach pokazujemy, na co można liczyć, wydając taką lub inną ilość pieniędzy.

Całkowicie bezprzewodowe słuchawki do 100 złotych? Da się zrobić

Najtańsze słuchawki typu TWS da się kupić już za około 50-60 złotych, przy czym nie stanowią one dobrego wyboru dla kogoś, komu zależy na dobrej jakości dźwięku i wykonania. Po prostu pewnych barier przekroczyć się nie da. Na szczęście wystarczy dołożyć jeszcze kilka dyszek i liczyć na promocję, by kupić już przyzwoity sprzęt, taki jak na przykład Xiaomi Redmi Buds 3 Lite (w przedświątecznej wyprzedaży w RTV EURO AGD cena tego modelu spadła właśnie poniżej symbolicznej granicy 100 złotych).



Xiaomi Redmi Buds 3 Lite

To lekkie i całkiem nieźle grające słuchawki dokanałowe, wykorzystujące technologię Bluetooth 5.2, zapewniającą stabilne połączenie z telefonem lub innym źródłem muzyki. W połączeniu z ładującym etui zapewniają do 18 godzin działania z dala od gniazdka, co nawet jeśli nie świetnym, to jest jak najbardziej przyzwoitym wynikiem. Model Edifier X2 stanowi dla nich interesującą alternatywę i pokazuje, że stówka rzeczywiście może okazać się wystarczająca. No chyba, że…

Liczysz na coś więcej? Przygotuj dwie stówki i idź na kompromis

Mając do wydania 200 złotych możesz już liczyć na coś więcej przy czym taki budżet zmusi cię do pójścia na kompromis.



Edifier TWS1 PRO

Jeśli zależy ci na jak najwyższej jakości dźwięków, możesz postawić na Edifier TWS200 Plus z 13-milimetrowymi przetwornikami, jeśli priorytetem jest wysoka jakość rozmów, to Huawei FreeBuds SE jest interesującym modelem, a jeśli najważniejszy jest dla ciebie czas pracy, wybierz Edifier TWS1 PRO wytrzymujący do 12 godzin między ładowaniami (i 30 godzin razem z etui).

Za 300 zł kupisz już całkowicie bezprzewodowe słuchawki z ANC

Technologia ANC zawsze się przydaje, ale w przypadku całkowicie bezprzewodowych słuchawek jest nawet ważniejsza, ponieważ zupełnie nic nie przykrywa uszu. Aktywna redukcja hałasu (bo to ona właśnie kryje się pod tym skrótem) sprawia, że można komfortowo rozmawiać i słuchać muzyki i żadne szumy czy odgłosy z otoczenia nam w tym nie przeszkadzają.



realme Buds Air 3

Na słuchawki typu TWS z funkcją ANC musisz wydać około 300 złotych. Tyle właśnie kosztują oferujące te technologię modele, takie jak realme Buds Air 3 czy też JBL TUNE 130NC TWS. Te ostatnie w dodatku mogą pochwalić się aż 40-godzinnym czasem działania i 2 godzinami grami po 10-minutowym ładowaniu.

Całkowicie bezprzewodowe słuchawki do 500 zł – co oferują?

W okolicach 500 złotych dostępne są już naprawdę wypasione modele, w tym wyśmienite słuchawki JBL: superwygodne i uniwersalne Reflect Mini NC, kierowane do sportowców Endurance Peak II czy też zapewniające wyśmienite brzmienie Live Pro+.



JBL Live Pro+

Oczywiście JBL ma też na tej półce poważną konkurencję. Tworzą ją między innymi (potrafiące zaskoczyć jakością dźwięku) słuchawki Philips TAT8505, (reprezentujące klasę premium, a równocześnie kierowane do aktywnych) Jabra Elite 4 Active oraz (zapewniające wyśmienite brzmienie i cechujące się świetnym designem) Marshall Minor III.

Im więcej dokładasz, tym więcej dostajesz – tak to wygląda

Zwiększając budżet o kolejne stówki, otworem przed tobą stają kolejne, coraz bardziej zaawansowane modele. Choć sucha specyfikacja może tego nie oddawać, rzeczywiście poprawia się brzmienie i komfort użytkowania. Coraz lepiej spisuje się także technologia ANC.



Jabra Elite 85t

W tej kategorii cenowej warto wspomnieć przede wszystkim o takich modelach jak Sennheiser CX Plus True Wireless (o bardzo szerokim paśmie przenoszenia), Bose Sport Earbuds (o wyjątkowo wytrzymałej i wygodnej konstrukcji), a także o uniwersalnych Huawei FreeBuds Pro 2, Philips Fidelio T1, Samsung Galaxy Buds 2 Pro oraz Jabra Elite 85t.

A gdy masz do wydania naprawdę dużo pieniędzy, możesz kupić…

Sony WF-1000XM4 ANC albo Apple AirPods 3 – w obu tych przypadkach mówimy o produktach klasy premium, którym trudno cokolwiek zarzucić – tak pod względem jakości dźwięku, jak i jakości wykonania. Oferują wyśmienite brzmienie, pewnie leżą w uszach, mają dobre mikrofony i jeszcze lepsze systemy odszumiania. Kosztują niemało, ale ich ceny są uzasadnione.



AirPods Pro 2

A jeśli chcesz kupić najlepsze całkowicie bezprzewodowe słuchawki, to weź pod uwagę wybór któregoś z tych trzech modeli: Bang & Olufsen Beoplay EQ, Bose QuietComfort Earbuds II oraz Apple AirPods Pro 2. Zapewniają doskonale dostrojone brzmienie, niezależnie od tego, czego słuchasz i gdzie się znajdujesz.

Artykuł powstał we współpracy z RTV EURO AGD, Foto na wejście: Edifier