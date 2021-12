Wyobraź sobie: tylko ty i twój ulubiony serial. Po taniości można to osiągnąć smartfonem. LG Media Chair to alternatywa z gatunku „na bogato”.

LG rozszerza ofertę, by znalazł się w niej telewizor dla każdego. Najnowszym dodatkiem do niej jest… telewizor dla jednego. Albo też: telewizor osobisty. Media Chair – bo tak się nazywa – zostanie oficjalnie zaprezentowany podczas targów CES 2022, ale pierwsze zdjęcia i informacje pojawiły się już teraz.

LG Media Chair – fotel z telewizorem OLED

Koncepcja kryjąca się za Media Chair jest prosta. To swego rodzaju wypasiony fotel, z którym zintegrowany jest 55-calowy telewizor OLED, którego zakrzywiony ekran może obracać się, by przyjmować pozycję portretową lub krajobrazową – w zależności od tego, co robisz.

Głośniki zostały umieszczone zarówno w samym telewizorze, jak i w fotelu, czego efektem powinno być „otoczenie przez dźwięk”. Uzyskujesz więc swego rodzaju osobistą salkę kinową.

Oczywiście Media Chair jest jak na razie (działającą, ale wciąż) tylko koncepcją. Podobno trwają jednak rozmowy z potencjalnymi partnerami, którzy mogą zdecydować się na stworzenie rzeczywistych produktów. Nie wiemy, ile będzie trzeba za nie zapłacić, ale przypuszczam, że jeśli musisz pytać o cenę, to nie jest to nic dla ciebie.

Na CES 2022 zobaczymy też Virtual Ride

Podobnie będzie to pewnie wyglądać w przypadku Virtual Ride – technologicznie dość zbliżonego urządzenia koncepcyjnego, które również będzie miało swoją premierę na targach CES 2022. Projektując je, LG Display połączyło trzy 55-calowe panele OLED, aby utworzyć jeden gigantyczny, zawijany wyświetlacz. Dzięki niemu podczas treningów w domu masz się poczuć jak na świeżym powietrzu. Przynajmniej na tyle, na ile może to zapewnić ekran.

Oczywiście spodziewamy się również bardziej konwencjonalnych urządzeń, a przede wszystkim prezentacji nowej rodziny telewizorów OLED. Na targach CES 2022 firma LG może pokazać wiele ciekawostek.

