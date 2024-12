Nie tylko drogie modele dla entuzjastów. Intel przygotowuje się do premiery kolejnych procesorów z serii Core Ultra 200. Tym razem czeka nas premiera tańszych układów, które pozwolą na budowę niedrogiego komputera. Pojawią się też nowe płyty główne.

Premiera procesorów Intel Core Ultra 200 (Arrow Lake) spotkała się z mieszanymi opiniami recenzentów. Mieliśmy okazję przetestować trzy modele dla entuzjastów: Core Ultra 9 285K, Core Ultra 7 265K oraz Core Ultra 5 245K. Chociaż ich wydajność w programach była całkiem konkurencyjna, wyniki osiągane w grach pozostawiały wiele do życzenia i nie spełniły oczekiwań.

Producent jednak nie zamierza poprzestawać na modelach dla entuzjastów i już teraz przygotowuje kolejne procesory, tym razem z niższego segmentu wydajnościowego. Naturalnie nie będą one tak drogie, jak topowe, odblokowane modele.

Nowe procesory Intel Core Ultra 200

Procesory Core Ultra 200 bazują na hybrydowej konstrukcji, która łączy dwa typy rdzeni: wydajniejsze na bazie architektury Lion Cove (P-Core) i słabsze na bazie architektury Skymont (E-Core). Podobnie powinno być w przypadku kolejnych, słabszych modeli.

Według koreańskich źródeł, w planach producenta jest kilka nowych jednostek. Oprócz modeli Core Ultra 9 285, Core Ultra 7 265/265F i Core Ultra 5 245 w wersji bez odblokowanego mnożnika (bez dopisku K), producent planuje też wydać słabsze jednostki: 14-rdzeniowego (6+8) Core Ultra 5 235 i 10-rdzeniowe (6+4) Core Ultra 5 225/225F, a także 8-rdzeniowego (4+4) Core Ultra 3 205.

Dokładna specyfikacja jednostek jeszcze nie jest znana. Można jednak zakładać, że standardowe modele będą pracować z niższym taktowaniem, ale za to będą cechować się niższym współczynnikiem TDP (a przez to będą pobierać mniej energii elektrycznej i będą mieć mniejsze wymagania co do chłodzenia). Wersje z dopiskiem F zostaną pozbawione zintegrowanej grafiki, więc trzeba będzie je połączyć z samodzielną kartą graficzną.

Pomysł na tańszy komputer

Przy okazji czeka nas mała niespodzianka. Nowe, tańsze procesory mają zadebiutować razem z tańszymi płytami głównymi z chipsetami B860 (w sieci już pojawiają się zdjęcia pierwszych konstrukcji). Taka konfiguracja może być ciekawą opcją do budowy tańszych komputerów. Jeśli zatem planujecie budowę tańszego zestawu, warto wstrzymać się do premiery nowego sprzętu “niebieskich”.

Wszystko powinno stać się jasne na początku 2025 r., gdy Intel oficjalnie ujawni nowe procesory i płyty główne. Nieoficjalnie mówi się, że nowości zostaną zaprezentowane 6 stycznia podczas targów CES 2025.