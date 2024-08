Szukasz telewizora, który zapewni nie tylko najwyższą jakość obrazu i dźwięku, ale też zaawansowane funkcje gamingowe? Zwróć uwagę na LG OLED G4, który mocno wyróżnia się na tle konkurencji, a wraz z soundbarem LG SG10TY tworzy zestaw dla najbardziej wymagających użytkowników.

Płatna współpraca z LG

Planujący zakup nowego telewizora nie mogą narzekać, ponieważ producenci systematycznie rozbudowują oferty o kolejne propozycje. Od wielu lat bardzo dużą popularnością cieszą się telewizory proponowane przez firmę LG, która przoduje nie tylko w dostarczaniu najlepszej jakości obrazu i dźwięku, ale również we wprowadzaniu innowacyjnych technologii, w tym rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji (AI).

Telewizor idealny zarówno do salonu, jak i pokoju gracza

LG OLED serii G4 to telewizory o przekątnej od 55 do aż 83 cali i rozdzielczości 4K (3840 x 2160 pikseli). Należy podkreślić, że zastosowano tutaj technologię OLED evo, dzięki której możliwe jest zapewnienie użytkownikowi doskonałego kontrastu i głębokiej czerni oraz nasyconych, żywych kolorów. Duże znacznie odgrywa także nowy procesor α9 Gen6 AI, który skutecznie poprawia jakość obrazu i dźwięku. Robi to m.in. poprzez optymalizację jasności i kontrastu (funkcja Dynamic Tone Mapping Pro) oraz zapewnianie lepszego dźwięku przestrzennego i oddzielanie głosów od ścieżki dźwiękowej przekładające się na lepszą słyszalność dialogów (funkcja AI Sound Pro). Obsługiwane są tu również technologie Dolby Vision, HDR10 Pro i HLG.

Jak przystało na nowoczesny telewizor, LG OLED G4 oferuje liczne funkcje Smart TV. System operacyjny bazuje na cenionej platformie webOS z intuicyjnym interfejsem użytkownika. Po podłączeniu urządzenia do internetu (przewodowo lub poprzez Wi-Fi) można cieszyć się szybkim i łatwym dostępem do szeregu aplikacji, w tym popularnych serwisów streamingowych, takich jak Netflix, Amazon Prime, Disney+, Rakuten TV, CDA Premium, MEGOGO, SWEET.TV.

Sam system webOS w LG OLED G4 umożliwia – podobnie jak wiele platform streamingowych - personalizowanie ekranu głównego za pomocą indywidualnych profili. Dodatkowo, pozwala na obsługę głosową w języku polskim (np. odpowiada na komendy: zrób ciszej/głośniej, wyłącz ekran, włącz tryb kino i inne). Posiada też system dźwiękowy 4.2 z Dolby Atmos zapewniający przestrzenny, kinowy dźwięk. Łącząc te cechy z dużą przekątną ekranu oraz doskonałą jakością obrazu, można mówić o TV, który doskonale wypełni funkcję kina domowego.

Nie jest to jednak jedyne zastosowanie, pod którego kątem można rozpatrywać zakup LG OLED serii G4. Urządzenie doskonale sprawdzi się również wśród wielbicieli gamingu. Telewizor jest wyposażony w złącza HDMI 2.1 pozwalające cieszyć się pełną kompatybilnością z konsolami Xbox oraz PlayStation, a także z komputerami gamingowymi. Poza tym posiada tryb z częstotliwością odświeżania 144 Hz gwarantujący idealnie płynny obraz nawet podczas najbardziej dynamicznych scen i obsługuje gamingowe technologie NVIDIA G-SYNC i AMD FreeSync eliminujące niepożądane zacinanie się obrazu. Dzięki funkcji Game Optimizer można z kolei liczyć na łatwe przełączanie między ustawieniami wybranymi pod kątem różnych gatunków gier.

Mimo mnóstwa funkcji producent nie zapomniał o designie i jakości wykonania. LG OLED G4 będzie doskonale komponował się z każdym wnętrzem. Co ważne, mimo ultrasmukłej konstrukcji nie brakuje możliwości zamontowania go na ścianie. Dzięki unikalnej obudowie i dołączonemu do telewizora specjalnemu uchwytowi ściennemu, odbiornik po zawieszeniu idealnie przylega do ściany – niczym obraz.

Podobnie jak inne telewizory LG OLED serii G4 również ten model wyróżnia się technologią samoświecących pikseli, która jest bardzo istotna z punktu widzenia ekologii i środowiska. W przeciwieństwie do telewizorów LCD, telewizory LG OLED nie potrzebują podświetlenia, a to oznacza prostszą budowę i mniej komponentów. LG OLED G4 jest wykonany z ultralekkiego włókna kompozytowego, dzięki czemu do jego przygotowania zużyto 40 proc. plastiku używanego zwykle w telewizorze LCD o tej samej przekątnej ekranu. Dodatkowo jest o 20 proc. lżejszy od swojego starszego odpowiednika.

Zwiększ wrażenia z oglądania LG OLED

Nawet tak zaawansowany telewizor jak LG OLED serii G4 może zapewniać jeszcze więcej w połączeniu z odpowiednio współgrającym z nim kompanem. Będzie nim dobry zewnętrzny system audio, taki jak premium soundbar LG SG10TY z 3.1-kanałową technologią Dolby Atmos.

Zapewnia ogromny komfort użytkowania, ponieważ pozwala nie tylko na połączenie go z telewizorem za pomocą HDMI, ale również na bezprzewodowe strumieniowanie muzyki z wykorzystaniem Bluetooth. Sterowanie może odbywać się za pomocą pilota lub aplikacji mobilnej, a dodatkowo producent zadbał o kompatybilność z asystentami głosowymi.

LG SG10TY dysponuje mocą wyjściową na poziomie 570 W, modułem Bluetooth 5.0 oraz złączami: HDMI eARC, optycznym audio oraz USB. Podobnie jak telewizory serii G4 cechuje się bardzo smukłym designem.

LG OLED65G45LW i LG SG10TY. Zestaw idealny?

Zarówno telewizor LG OLED serii G4 jak i soundbar LG SG10TY są sprzętem dla użytkowników oczekujących wysokiej jakości wykonania, a także nienagannie prezentującego się obrazu i brzmiącego dźwięku. Razem tworzą kompletny zestaw zapewniający niemal kinowe wrażenia audiowizualne, a także zaawansowane funkcje dodatkowe. Jednocześnie urządzenia te doskonale współgrają ze sobą z racji eleganckiego designu, dzięki czemu będą doskonale komponować się w każdym wnętrzu – czy to w salonie, czy w pokoju gracza.

