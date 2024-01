Nowe telewizory OLED firmy LG zostały zaprezentowane. Spójrz na reprezentujące cztery serie modele w rozmiarach od 42 do 97 cali. Może nie ma rewolucji, ale postawiono krok w dobrym kierunku.

Telewizory OLED pozostają najważniejszą częścią oferty LG. Poznaliśmy pierwsze szczegóły na temat czterech serii – B4, C4, G4 i M4 – na rok 2024. Wygląda na to, że nie doczekamy się „bazowej” serii A4 z odświeżaniem 60 Hz. Zamiast tego…

B4 i C4 – optymalne telewizory OLED of LG na rok 2024

Ofertę otwiera LG B4 – telewizor z „tradycyjnym” panelem OLED o rozdzielczości 4K i odświeżaniu 120 Hz. Nawet w przypadku tej serii możemy liczyć na cztery porty HDMI 2.1 oraz HDR w popularnych formatach, w tym Dolby Vision IQ. W kontekście audio mamy tu wsparcie dla Dolby Atmos i DTS:X, a o łączność bezprzewodową dbają moduły Bluetooth 5.0 i Wi-Fi 5. Sercem urządzeń dostępnych w rozmiarach 48, 55, 65 i 77 cali jest natomiast procesor Alpha 8.

Jak zwykle optymalnym wyborem będzie model z literą „C” w nazwie – tym razem: C4. Sporą część specyfikacji dzieli z B4, ale ma szybszy procesor Alpha 9 oraz – przede wszystkim – zdecydowanie jaśniejszy panel OLED Evo klasy 144 Hz. Na taką częstotliwość odświeżania można liczyć w wariantach 83, 77, 65 i 55 cali. Pozostałe dwa (48 i 42 cale) zaoferują odświeżanie 120 Hz.

G4 i M4 – telewizory LG OLED dla wymagających

Odświeżanie 144 Hz to także standard w serii G4 kierowanej do wymagających użytkowników. Wyróżnia się ona przede wszystkim zastosowaniem panelu OLED Evo z MLA, czyli Micro Lens Array. To technologia mikrosoczewek nakładanych na poszczególne piksele, której efektem jest olbrzymi wzrost jasności i ekspresji kolorów (LG wspomina o 50-procentowym wzroście jasności względem ubiegłorocznego modelu). Południowokoreański producent dorzuca do tego szybsza łączność bezprzewodową (Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.2) oraz topowy procesor Alpha 11.



LG G4

Ostatnia z zaprezentowanych serii – M4 – charakteryzuje się niemal bliźniaczą specyfikacją. Różnica polega na konstrukcji, jest to bowiem telewizor bezprzewodowy (w tym sensie, że obraz i dźwięk są przesyłane do urządzenia bez „kabli”). Dostępne rozmiary to 97, 83, 77 i 65 cali (w G4 będzie jeszcze wariant 55 cali).

Pozostańmy na moment przy topowym procesorze Alpha 11. To nowość, która ma oferować czterokrotnie większą wydajność w kontekście sztucznej inteligencji oraz wyraźnie większą wydajność graficzną i moc obliczeniową. Wśród oferowanych funkcji znajduje się zaawansowane skalowanie rozdzielczości i dynamiczne mapowanie tonów HDR, działające nawet w przypadku treści chronionych przez DRM (w przeciwieństwie do Alpha 9).

Co zaoferują telewizory OLED w 2024 r.?

Wszystkie opisywane modele zaoferują także dynamicznie dostosowywane odświeżanie (VRR), specjalny tryb dla graczy oraz funkcję Wowcast umożliwiającą bezstratne strumieniowanie dźwięku. Dopełnieniem całości będzie natomiast system Smart TV: webOS 24.

Więcej na temat systemu webOS 24 dowiemy się podczas targów CES 2024. Już teraz wiemy natomiast, że LG postarało się o szersze możliwości personalizacji, przy zachowaniu prostoty i szybkości działania. Jako wisienkę na torcie producent dorzuca jeszcze wbudowany Chromecast.

Niedawno firma LG podzieliła się także pierwszymi informacjami na temat telewizorów QNED na rok 2024.

Źródło: FlatpanelsHD, LG, inf. własna