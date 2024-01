Przezroczyste telewizory nie są już tylko futurystyczną wizją. W 2024 r. stają się faktem. Pokazały to targi CES 2024, na których światło dzienne ujrzały takie właśnie gwiazdy.

W 2023 r. firma LG zaprezentowała pierwszy telewizor bezprzewodowy: LG OLED M. W tym roku doczeka się on nowej wersji, ale oprócz tego południowokoreański producent wprowadzi do swojej oferty coś jeszcze. Będzie to telewizor, który nie tylko łączy się ze źródłem obrazu i dźwięku bez kabli, ale też będzie mieć przezroczysty wyświetlacz.

Przezroczysty telewizor LG OLED T

LG SIGNATURE OLED T to bez wątpienia najbardziej intrygujący telewizor, jaki mieliśmy okazję zobaczyć w ostatnich latach. Jego bezprzewodowa łączność robi wrażenie, ale jeszcze skuteczniej uwagę przykuwa wspomniany panel. Przezroczystość sprawia, że po wyłączeniu ekran jest praktycznie niewidoczny, co pozytywnie wpływa na elastyczność w aranżacji wnętrz, a także optycznie powiększa przestrzeń.

– Jego przezroczysty ekran eliminuje ograniczenia związane z konwencjonalnymi telewizorami. Urządzenia nie trzeba już umieszczać przy ścianie. Zamiast tego LG OLED T można ustawić na środku pokoju (tak aby dzielił pomieszczenie) lub na tle okna, nie zasłaniając widoku na zewnątrz – zachwala producent. Aby wesprzeć użytkowników, firma LG postarała się także o rozmaite konstrukcje montażowe.

Producent postarał się także o to, by praktycznie wykorzystać tę przezroczystość. Stąd między innymi funkcja AOD z treściami wyświetlanymi na przezroczystym tle (co sprawia, że zdają się unosić w powietrzu). Jest też funkcja T-Bar, wyświetlająca pasek informacyjny na dole ekranu (to przypomina trochę ten panel, do którego zwijać może się rolowany telewizor LG OLED R).

Równocześnie firma LG przekonuje, że po włączeniu filmu lub innego materiału wideo przezroczystość skutecznie zanika, a jej miejsce zajmuje nasycony i kontrastowy obraz. O tym, czy tak rzeczywiście jest, przekonamy się jeszcze w 2024 r. Wiemy, że początkowo dostępny będzie model o rozmiarze 77 cali, ale nie poznaliśmy jeszcze jego ceny.

Samsung też ma przezroczysty telewizor

Co roku na targach CES jesteśmy świadkami zaciętej rywalizacji pomiędzy LG a Samsungiem. Nie inaczej jest w 2024 r. Krotko mówiąc: drugi z południowokoreańskich producentów także pokazał urządzenie z przezroczystym wyświetlaczem, tyle tylko że w technologii Micro LED.

– Dzięki nowym, przeźroczystym diodom Micro LED Samsung pokazuje światu, że możliwości ekranów są nieograniczone. Ekran, który wygląda jak tafla przeźroczystego szkła, zawiera niezwykle małe diody Micro LED i jest wytwarzany w precyzyjnym procesie, który eliminuje widoczne połączenia i refrakcję światła. Wyobraźmy sobie, że próbujemy zamontować mały przedmiot, cieńszy niż ludzki włos, w określonej pozycji i pod określonym kątem. Następnie powtórzmy tę czynność ponad pół miliona razy. Tak powstają ekrany Micro LED – wyjaśnia Samsung.

Niestety w przypadku tego modelu nie wiemy właściwie nic. Na razie Samsung pokazał tylko, że jest w stanie zaoferować tego typu urządzenie, ale nie zapowiedział jego rynkowego debiutu. Na koniec przejdźmy więc do realnego sprzętu…

Najciekawsze telewizory na CES 2024: Samsung, TCL, Panasonic i LG

Oprócz prezentacji przezroczystego panelu Micro LED firma Samsung pochwaliła się także nowymi, o 20 proc. jaśniejszymi (do 3 tys. nitów) telewizorami OLED z (redukującą świetlne refleksy) technologią Glare Free. Topowy model S95D zaoferuje ponadto odświeżanie 144 Hz.

Skoro jesteśmy już przy jasności, to nie sposób nie wspomnieć o nowych telewizorach TCL, których jasność sięgnie aż 5 tys. nitów, co pozwala liczyć na niezwykłe efekty HDR oraz doskonałą widoczność niezależnie od warunków oświetleniowych. Mowa konkretnie o wyposażonych w diody mini LED modelach QM851G (z odświeżaniem 144 Hz i 5 tys. stref lokalnego ściemniania) oraz QM891G (ze 115-calowym ekranem podzielonym na 20 tys. stref lokalnego ściemniania).

Warto też kilka słów poświęcić firmie Panasonic, która w 2024 r. postanowiła zrezygnować z własnego systemu operacyjnego na rzecz platformy Fire TV w topowych modelach z panelami OLED: Z95A oraz Z93A. Dzięki temu nareszcie telewizory tej marki mają zachwycać nie tylko jakością obrazu i dźwięku, ale też funkcjonalnością.

W kontekście systemów Smart TV na pewno wybija się też news firmy LG, że (jako pierwsza na świecie) zaoferuje ona obietnicę aktualizacji systemu na co najmniej cztery kolejne wersje (a są one udostępniane w rocznych interwałach). Koreańczycy zaprezentowali także nowe urządzenia – pisaliśmy o nich wcześniej: sprawdź, co zaoferują telewizory LG OLED 2024, a co będą miały telewizory LG QNED 2024.

Źródło: LG, Samsung, Panasonic, TCL, FlatpanelsHD, inf. własna