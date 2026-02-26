LG QNED93A – telewizor, który sprosta każdemu zadaniu w domu

LG QNED93A to telewizor, który łączy topową jakość obrazu QNED MiniLED z inteligentnym procesorem AI i funkcjami dla graczy. Świetnie sprawdzi się przy filmach, sporcie i grach, oferując płynność 4K 120 Hz, zaawansowany dźwięk oraz rozbudowane możliwości smart TV.

W każdym domu przychodzi moment na wymianę telewizora. Wybór nowego modelu nie zawsze jest prosty – wszyscy domownicy mają w końcu swoje upodobania i z pozoru może się wydawać, że jedno urządzenie niekoniecznie sprosta wymaganiom każdego. Są jednak na rynku modele, które świetnie wpiszą się w dowolny scenariusz: od gier, przez sport, po seriale i filmy.

Świetnym przykładem jest LG QNED93A. To telewizor, w którym zastosowano szereg nowoczesnych technologii, dzięki którym oglądanie każdego materiału – niezależnie od tego czy jest to majestatyczna przyroda, wzruszający serial, czy dynamiczny sport – będzie przyjemnością, a ustawienia zostaną właściwie dostosowane do sytuacji dzięki sztucznej inteligencji.

Topowa jakość obrazu

Telewizor QNED93A wyróżnia się już na starcie za sprawą rozwiązań, dzięki którym obraz jest możliwie wysokiej jakości. Za wyświetlanie odpowiada technologia QNED MiniLED. Sprawia ona, że podświetlenie i kontrast są na najwyższym poziomie niezależnie od pory dnia. Problemem nie będzie nawet mocno nasłoneczniony salon. Obraz na telewizorze LG będzie wtedy dobrze widoczny dzięki możliwości lokalnego wygaszania podświetlenia MiniLED.

Za jakość odpowiada także zastosowany procesor AI alpha 8 Gen2, który ucieszy osoby z mniejszą wiedzą o sposobach regulacji obrazu. Urządzenie samo w inteligentny sposób analizuje wyświetlany materiał i automatycznie optymalizuje obraz oraz dźwięk. W konsekwencji dynamiczne sceny są bardziej płynne, twarze ostrzejsze, a dialogi wyraźniej brzmią w głośnikach.

W kontekście dźwięku nie bez znaczenia są również zastosowane tryby AI Picture Pro oraz AI Sound Pro. Obydwa bazują na sztucznej inteligencji i rozpoznają obiekty oraz źródła dźwięku, by odpowiednio korygować ustawienia. Dzięki temu widz ma lepsze wrażenia akustyczne niezależnie od rodzaju oglądanego materiału. Telewizor LG QNED93A sam dostosowuje działanie nagłośnienia do rodzaju wyświetlanej sceny i treści.

Efektem zastosowania wszystkich tych rozwiązań jest możliwie najlepiej wyświetlana treść bez konieczności przestawiania trybów w telewizorze. Wystarczy włączyć ulubiony kanał sportowy, film, serial czy wiadomości, by zobaczyć na ekranie najlepszą formę danego materiału.

Gry “po godzinach”

Nie samymi filmami i serialami jednak człowiek żyje. Czasem przychodzi ochota na relaks po pracy przy ulubionych grach. LG QNED93A ma tutaj do zaoferowania szereg kluczowych technologii, które mogą się kojarzyć z gamingowymi monitorami komputerowymi.

Na pokładzie znajdziemy tu bowiem obsługę VRR, AMD FreeSync Premium oraz G-Sync Compatible. Dzięki tym technologiom można mieć pewność, że obraz będzie wyświetlany bez przycięć i w pełnej synchronizacji z możliwościami źródła. Odpowiednie podłączenie z kolei jest możliwe dzięki zastosowaniu czterech złączy HDMI 2.1 obsługujących 4K i 120 Hz – to oczekiwane parametry dla wszystkich właścicieli najnowszych konsol oraz komputerów stworzonych do gier.

Co jednak dla wielu może być najważniejsze, telewizor posiada wbudowany tryb Cloud Gaming. Dzięki niemu dostępny jest Xbox Cloud Gaming oraz GeForce NOW bez konsoli. Aby grać, wystarczy więc podłączyć pad i wykupić subskrypcję.

Funkcje dla geeka

LG QNED93A to nie tylko filmy, seriale i gry. Telewizor wyposażono bowiem w funkcjonalny system webOS, dzięki któremu urządzenie zyskuje ciekawe tryby i możliwości pracy. Kluczowe jest między innymi rozpoznawanie głosu użytkownika i włączanie odpowiednich profili.

W ten sposób można stworzyć m.in. profile z kontrolą treści, co daje pole do bezpiecznego oglądania treści razem z dziećmi. Wbudowany AI Concierge & AI Voice ID pozwala natomiast głosowo sterować funkcjami bez korzystania z pilota. Telewizor podpowiada przy tym również odpowiednie ustawienia i proponuje materiały do obejrzenia.

Fanom smart home spodoba się natomiast zgodność telewizora ze standardem Matter, LG ThinQ oraz Home Dashboard. Z poziomu telewizora można dzięki temu kontrolować stan innych zgodnych urządzeń smart. Pozwala to na przykład sprawdzić status pralki, zmienić ustawienia klimatyzacji czy sterować domowym oświetleniem wprost z ekranu telewizora.

Jak widać, LG QNED93A ma w sobie szereg technologii i opcji, które sprawiają, że jest nie tylko świetnym telewizorem, ale i bardzo dobrym ekranem dla graczy oraz centrum domowej rozrywki i obsługi smarthome. W Polsce model ten jest dostępny w czterech rozmiarach – 55, 65, 75 i 86 cali. Z pewnością każdy wybierze coś dla siebie.