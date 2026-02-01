Koniec telewizorów 8K? Kolejny producent rezygnuje z produkcji

Po latach starań i późniejszej cichej rezygnacji producenci telewizorów już niemal jednoznacznie przyznają, że 8K nie jest nikomu szczególnie potrzebne. Do kordonu producentów chowających 8K dołączyło LG.

8K miało być kolejnym krokiem po tym, jak 4K nie będzie już działało tak dobrze na wyobraźnię klientów. Wysoka szczegółowość miała zapewnić nowe wrażenia na wielkich panelach. Gdy na targach CES 2012 Sharp debiutował z prototypem ekranu 8K, rynek nie był jeszcze w pełni gotowy na 4K, a do tego spodziewano się, że na dłużej zostanie z nami technologia 3D.

Producenci byli jednak konsekwentni w dążeniu do popularyzowania standardu. Sharp jako pierwszy zaprezentował telewizor 8K o przekątnej 85 cali w 2015 roku i wyceniał go na blisko pół miliona złotych. Aby wyświetlić na nim obraz w natywnej rozdzielczości 4K, trzeba było go transmitować z czterech źródeł, a następnie telewizor łączył te treści w jedną.

Następnie przez kilka lat producenci próbowali swoich sił w rozwijaniu tej technologii, z pierwsze z panelami 8K w technologii OLED było LG. Ich 88-calowy telewizor pokazany w 2019 roku znalazł kupca w Polsce mimo ceny 130 tysięcy złotych. Następnie producenci starali się przekonać do 8K bardziej budżetowym podejściem, a dziś panele 8K da się znaleźć nawet za mniej niż 10 tysięcy złotych. Jest jednak jeden problem

Zawartości na telewizory 8K jest i będzie niewiele

Tworzenie treści w 8K jest możliwe, ale trudne. Rozdzielczość 16-krotnie większa od Full HD i czterokrotnie większa od 4K jest wyzwaniem zarówno dla kamer, jak i dla urządzeń, gdzie można zmontować takie treści. Nagrywanie 8K na telefonach pojawiło się dopiero w 2020 roku. Próżno szukać kanałów telewizyjnych, które mogłyby zaoferować cokolwiek w 4K, a co dopiero w 8K. Już w 2022 roku firma badająca rynek Omdia doszła do wniosku, że telewizory 8K nie są w stanie przemówić do klientów.

Teraz do tego wniosku dochodzi także LG, które według FlatpanelsHD nie tworzy już paneli 8K, ani w przypadku technologii LCD, ani OLED. Jeszcze w styczniu przedstawiciele producenta mówili, że rozważają różne możliwości w zależności od tego, co wydarzy się na rynku. Już wkrótce najpewniej przestaną być członkami stowarzyszenia 8K, które jeszcze kilka lat temu liczyło 33 członków, a obecnie – 18.

Według raportu Omdia na globalnym rynku telewizorów panele 8K odpowiadają za zaledwie 0,1% sprzedaży i jest to wynik tendencji spadkowej utrzymującej się od 2022 roku. Technologie podbijające rozdzielczość oraz zejście z ceną nie wystarczyło. 4K w dalszym ciągu dominuje na rynku i ten stan może utrzymać się jeszcze przez wiele lat.

Źródło: FlatpanelsHD