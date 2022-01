Najmniejszy telewizor OLED w historii, największy telewizor OLED spod znaku „Gallery” i zdecydowanie więcej jaśniejszych paneli. Tak pokrótce prezentuje się oferta LG na rok 2022.

Mniejsze, większe i jaśniejsze – nowe telewizory OLED w ofercie LG na rok 2022

Przy okazji targów CES 2022 firma LG ujawniła pierwsze szczegóły na temat swojej tegorocznej oferty telewizorów OLED. Na półkach sklepowych rozpoznamy je po cyfrze „2” umieszczonej tuż obok literki oznaczającej klasę urządzenia, a więc przygotowane na ten rok serie to: A2, B2, C2, G2 oraz Z2.

A2 to najbardziej przystępna seria, w której zastosowano panele 50/60 Hz. B2 to kolejna seria podstawowa, tyle że już z panelami 100/120 Hz. Zwykle B i C różniły się od siebie nieznacznie, ale tegoroczna seria C2 pójdzie o poziom wyżej, jako że zostaną w niej zastosowane jaśniejsze wyświetlacze OLED evo (które miały swój debiut w ubiegłorocznej serii G1). Tych paneli nie zabraknie również w serii G2 o ultrasmukłej konstrukcji. Zwieńczeniem rodziny jest seria Z2 z ekranami o rozdzielczości 8K.

Panele OLED evo w serii G2 będą w tym roku jeszcze jaśniejsze, dzięki technologii Brightness Booster. Robotę w tym kontekście robią: udoskonalone odprowadzanie ciepła i bardziej zaawansowany algorytm (napędzany przez procesor Alpha 9 piątej generacji).

Do dotychczasowych przekątnych 55, 65 i 75 cali w serii G2 dołączą jeszcze dwie: 83 cale oraz – po raz pierwszy w historii OLED-ów LG – 97 cali. Jeżeli zaś szukasz nie największego, lecz najmniejszego z możliwych ekranów, to zajrzyj do oferty serii C2, gdzie debiutuje malutki, 42-calowy telewizor, obok pięciu innych modeli: 48, 55, 65, 77 i 83 cale. W serii A2 dostępne będą warianty 48, 55, 65 i 77 cali, w B2 – 55, 65 i 77 cali, a w Z2 – 77 i 88 cali.

Co jeszcze zaoferują telewizory LG OLED w 2022 roku?

Piąta generacja „inteligentnych” procesorów LG pozwolić ma na lepsze skalowanie obrazu, jak również potęgowanie efektu głębi, dzięki rozróżnianiu tła i pierwszego planu. Udoskonalenia nie ominą również sfery audio – nowa funkcja AI Sound Pro umożliwi odtworzenie wirtualnego dźwięku przestrzennego poprzez wbudowane głośniki.

Nie zabraknie również obsługi najpopularniejszych formatów HDR czy trybu filmowca, a Intertek przyznał tegorocznym telewizorom OLED certyfikat potwierdzający 100-procentową wierność reprodukcji kolorów i 100-procentowe ich nasycenie. Gracze zaś niezmiennie doceniać mają dynamicznie dostosowywaną częstotliwość odświeżania, 1-milisekundowy czas reakcji z PC czy wygodną zmianę ustawień w menu Game Optimizer.

Tegoroczne telewizory LG to także najnowszy webOS 22. Aktualizacja systemu wprowadza między innymi profile osobiste (dzięki czemu każdy użytkownik może korzystać z telewizora po swojemu i otrzymywać spersonalizowane rekomendacje). Room To Room Share pozwala na oglądanie telewizji na innym odbiorniku bez dodatkowego dekodera (przez Wi-Fi), a Always Ready zmienia telewizor w multimedialny wyświetlacz.

Na dokładniejsze szczegóły – wraz z cenami – musimy jednak jeszcze poczekać. Na razie wygląda to obiecująco.

Źródło: LG, FlatpanelsHD, Engadget, informacja własna