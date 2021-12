Czy 2022 rok będzie tym, w którym przezroczyste OLED-y wreszcie znajdą szersze zastosowanie? Firma LG Display na pewno by tego chciała. Ba, podczas targów CES zaprezentuje konkretne pomysły.

Przezroczyste OLED-y LG Display na CES 2022

W ramach przygotowań do targów CES 2022 koncern LG pokazał już swój pierwszy telewizor OLED z serii Art, a także OLED-owy tron dla kanapowców. Teraz dołącza do nich cała rodzina koncepcyjnych urządzeń wyposażonych w przezroczyste wyświetlacze. Tę nową trójke tworzą: OLED Shelf, Shopping Managing Showcase oraz Show Window. Przyjrzyjmy się teraz każdemu z nich…

LG Display OLED Shelf

OLED Shelf to wyjątkowo intrygujące urządzenie, składające się z dwóch przezroczystych paneli OLED o przekątnej 55 cali (umieszczonych jeden pod drugim) i półeczki wieńczącej całość u góry. To rozwiązanie stworzone z myślą o domowym salonie, w którym może odnaleźć kilka zastosowań. Na przykład górny ekran może służyć jako telewizor, a dolny jak panel informacyjny. Albo też górny może przedstawiać jakieś dzieło sztuki, a dolny – szczegóły na temat jego autora.

LG Display Shopping Managing Showcase

Shopping Managing Showcase jest z kolei urządzeniem przeznaczonym do zastosowań profesjonalnych, a przede wszystkim do sklepów i butików wyższej kategorii. To złożony z pojedynczego przezroczystego wyświetlacza OLED i drewnianej podstawki sprzęt, który może być umieszczony bezpośrednio przed produktami – ubraniami czy kosmetykami – aby przyciągać do nich wzrok.

LG Display Show Window

Show Window to kolejny model dla biznesu. Składa się nie z jednego, lecz czterech połączonych ze sobą wyświetlaczy OLED o przekątnej 55 cali każdy. Jest przeznaczony do witryn sklepowych, gdzie może wyświetlać najważniejsze informacje na temat oferty, najnowszych kolekcji czy też obowiązujących promocji.

„Mając wiodącą w branży technologię przezroczystych OLED-ów będziemy nadal wprowadzać innowacyjne rozwiązania, pozwalające cieszyć się naszym klientom niespotykanymi dotąd doświadczeniami” – zapowiedział Lee Hyeon-woo, starszy wiceprezes LG Display. Na szczegóły musimy poczekać do targów CES.

Podkreślmy tylko, że te wyświetlacze zostaną zaprezentowane przez LG Display, a nie LG Electronics. Ma to znaczenie o tyle, że komercyjne produkty – jeśli kiedykolwiek się pojawią – niekoniecznie będą miały logo LG.

