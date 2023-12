Monitor z wyższą rozdzielczością czy z szybszym odświeżaniem? Teraz nie trzeba wybierać. Firma LG zaprezentowała pierwszy na świecie monitor z technologią Dual-Hz, która zapewnia zmienną częstotliwość odświeżania.

Wybór dobrego monitora do gier wcale nie jest taki prosty. Jedni preferują modele o wyższej rozdzielczości, inni o szybszym odświeżaniu. Firma LG pokazała, że da się połączyć i jedno i drugie.

Pierwszy monitor ze zmiennym odświeżaniem

LG UltraGear OLED 32GS95UE został wyposażony w 32-calową matrycę OLED o rozdzielczości 4K (3840 x 2160 px).

Zastosowany panel standardowo oferuje częstotliwość odświeżania 240 Hz, co już i tak jest bardzo dobrym wynikiem. Dzięki technologii Dual-Hz, użytkownik ma możliwość przełączenia trybu pracy (fizycznym przyciskiem) do rozdzielczości Full HD (1920 x 1080 px) z odświeżaniem 480 Hz.

Wyższa rozdzielczości na pewno da lepszą jakość obrazu, co powinni docenić i gracze i profesjonaliści (zastosowany panel cechuje się rewelacyjnym kontrastem 1 500 000:1 oraz bardzo dobrym odwzorowaniem barw DCI-P3 98,5%). Szybsze odświeżanie jest wprowadzane kosztem pogorszenia jakości obrazu, jednak może być sporą zaletą dla miłośników szybkich gier e-Sportowych.

Warto dodać, że monitor wspiera także standard VESA DisplayHDR True Black 400, a do tego jest kompatybilny z technologiami Nvidia G-Sync oraz AMD FreeSync Premium Pro. Możemy zatem liczyć na bardzo dobrą płynność obrazu bez efektu zacinania czy rozrywania klatek.

Do dyspozycji oddano dwa wejścia HDMI 2.1 i jedno DisplayPort 1.4. Zastosowana podstawa pozwala na pochylenie i obrót ekranu, a także obrócenia go do pozycji pivot.

Szczegóły dotyczące ceny i dostępności monitora jeszcze nie zostały podane. Myślicie, że wyższa częstotliwość odświeżania kosztem niższej rozdzielczości to dobry pomysł?

Źródło: LG