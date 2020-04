LG Velvet jawi się coraz ciekawiej. Smartfon ma pomóc LG w zaakcentowaniu swojej obecności na rynku mobilnym i każde kolejne informacje dają nadzieję na to, że faktycznie są na to szanse.

Premiera LG Velvet odbędzie się wcześniej niż sądzono

Kilka dni temu koreański producent oficjalnie potwierdził prace nad LG Velvet, zdradził nawet wygląd smartfona. Nie ujawnił jednak daty premiery, ale dość szybko te zaległości zostały nadrobione.

Padały sugestie, iż trzeba będzie poczekać do połowy maja. Ostatecznie okazuje się, że producent pochwali się smartfonem trochę wcześniej. Premiera LG Velvet odbędzie się już 7 maja.

LG Velvet ma kusić nie tylko wyglądem, ale i specyfikacją

Jeśli chodzi o najważniejsze kwestie dotyczące stylistyki, to już je opisywaliśmy. Większą zagadkę stanowiła specyfikacja. Sugerowano, że pierwszy model z serii mającej zastąpić uśmiercaną serię LG G będzie pod tym względem bardzo mocnym średniakiem. Zanosi się na to, że to trafne określenie.

Sam producent potwierdził póki co procesor Qualcomm Snapdragon 765 z modemem 5G. Z koreańskich źródeł napływają teraz dodatkowe informacje. Wedle nich LG Velvet będzie miał do zaoferowanie również 8 GB RAM, 128 GB pamięci wewnętrznej i baterię o pojemności 4300 mAh. Na tylnym panelu wylądować ma aparat składający się z obiektywów 48 Mpix, 8 Mpix i 5 Mpix, a na froncie aparat selfie 16 Mpix. LG Velvet ma być przy tym wodoszczelny zgodnie z normą IP68.

Nieco większe znaki zapytania pojawiają się przy doniesieniach dotyczących obsługi dodatkowego ekranu Dual Screen, tak jak choćby w debiutującym u nas teraz flagowym LG V60 ThinQ 5G. Oceny atrakcyjności i przydatności tego gadżetu są różne, producent mógłby jednak reklamować jego obsługę jako jedną z funkcji przeniesionych ze swojej topowej serii. A to lubiana na rynku mobilnym zagrywka.

Ważniejsze wydaje się jednak to, że solidnie zapowiada się specyfikacja samego smartfona. Jeśli ostatecznie zostanie potwierdzona i nie pojawią się w niej inne rozczarowujące punkty, to dla osób, którym już spodobała się stylistyka LG Velvet faktycznie może być kuszącą propozycją.

Źródło: LG

