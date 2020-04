Activision od samego początku ma powody do zadowolenia. Call of Duty: Warzone w 24 godziny od premiery przyciągnęło 6 mln graczy. Po 4 dniach informowano o przekroczeniu bariery 15 mln graczy, a po 10 dniach liczniki przekroczyły 30 mln graczy. Myśleliście, że na tym koniec?

Nic podobnego, liczniki biją nadal. Ostatni komunikat mówił o tym, iż Call of Duty: Warzone zdecydowało się sprawdzić już ponad 50 mln graczy. Świetny wynik, z okazji jego osiągnięcia przygotowany został nawet okolicznościowy materiał wideo.

Twórcy poza cieszeniem się z tak dużego zainteresowania grą wciąż pracują nad jej rozwojem. Nie wszystkie zmiany okazują się jednak trafione, na szczęście po reakcjach graczy twórcy potrafią wycofać się z niektórych decyzji. Właśnie dzięki temu po przerwie powrócił tryb Trios.

Tonight’s playlist update is rolling out now across all platforms! BR Trios is back along with replacing Plunder Quads with Plunder Duos! #Warzone https://t.co/Kox49DKprh

Mniejsze poprawki wprowadzane są cały czas i trzeba przyznać, że gra ich potrzebuje. Nie jest bowiem idealna, o czym niektórzy przekonują się bardzo boleśnie. Obecnie po sieci krąży nagranie prezentujące bug, w wyniku którego można stać się nieśmiertelnym. Zagadka nie została do końca rozwiązana, ale niektórzy sądzą, że jego podstawą jest Gułag i remis podczas starcia w nim (chociaż muszą być spełnione później jeszcze inne warunki).

Kilka dni temu twórcy ujawnili informację, iż zbanowano już ponad 70 000 cheaterów i cały czas trwa program zero tolerancji dla takowych.

We've now issued over 70,000 bans worldwide to protect #Warzone from cheaters. We're continuing to deploy dedicated security updates and work continues on improving in-game reporting. We'll share more details soon. We are watching. We have zero tolerance for cheaters.