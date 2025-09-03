realme szykuje się do wprowadzenia na rynek smartfonu z wyjątkowo pojemną baterią.

Szef marketingu realme został zapytany na platformie Weibo, czy masowa produkcja telefonu z baterią 10 000 mAh ruszy jeszcze w tym roku. Chase Xu odparł, że aktualne plany celują w początek 2026. To pierwsze oficjalne potwierdzenie, że takie urządzenie faktycznie powstaje.

Nowy smartfon realme może robić wrażenie nie tylko pojemnością baterii

Pojemność baterii sama w sobie znaczy niewiele, bo jeśli przymknie się oko na gabaryty i wagę, to miliamperogodziny można mnożyć w nieskończoność. Najlepszym dowodem jest Oukitel WP100 Titan z baterią 33 000 mAh.

W maju realme zaprezentowało jednak działający prototyp smartfonu, który - mimo baterii 10 000 mAh - ma raptem 8,5 grubości i waży jedynie 215 g. Jest więc tylko odrobinę grubszy i nawet lżejszy niż iPhone 16 Pro Max (8,3 mm, 227 g), co udało się to osiągnąć dzięki wykorzystaniu krzemowej anody oraz wyjątkowo krótkiej płyty obwodów drukowanych.

Koncepcyjny smartfon z baterią 10 000 mAh (fot. realme)

Jako że szef marketingu realme wypowiedział się łamach chińskiego serwisu społecznościowego, nie ma pewności, czy wspomniany smartfon opuści rodzimy rynek producenta. Warto w tym miejscu przypomnieć, że realme GT 7 sprzedawany jest w Chinach z akumulatorem 7200 mAh, ale do Europy trafiła wersja 7000 mAh.

Co ciekawe, niedawno realme pokazało koncepcyjny smartfon z akumulatorem 15 000 mAh, ale bez ujawnienia planów na temat komercjalizacji projektu.