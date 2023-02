Liga Mistrzów wśród smartfonów

OPPO Find N2 Flip to pierwszy smartfon tej marki, który zadebiutuje na międzynarodowym rynku. Dlaczego jest wart uwagi i kiedy doczekamy się go na naszym podwórku?

Globalna premiera OPPO Find N2 Flip, wkrótce przyjdzie kolej na nas

OPPO ma za sobą pierwszy kontakt ze składanymi smartfonami, ale Find N oraz Find N2 były sprzedawane wyłącznie w Chinach. Inaczej mają wyglądać losy Find N2 Flip, który zgodnie z zapowiedziami został dziś zaprezentowany w Londynie. Potwierdzono globalną dostępność.

Klienci będą mogli wybierać spośród dwóch kolorów. To Gwiezdny Czarny (Astral Black) i Księżycowy Fiolet (Moonlight Purple). W Wielkiej Brytanii cena smartfona (w wersji 8 GB + 256 GB) wyniesie 849 funtów. Find N2 Flip zostanie wprowadzony do polskich sklepów jeszcze w lutym. W najbliższych dniach firma ujawni cenę w złotówkach.

Dlaczego Find N2 Flip jest interesujący?

Find N2 Flip kreowany jest na model mogący zagrozić propozycjom Samsunga uznawanym za najciekawsze konstrukcje w świecie składanych smartfonów. Wyróżnia się zewnętrznym ekranem, największym w sektorze tego typu urządzeń. Mierzy 3,26 cala, co powinno przekładać się na komfort użytkowania Find N2 Flip, zapewniać wygodny dostęp do powiadomień, umożliwiać szybkie odpowiadanie na wiadomości w popularnych aplikacjach, przełączanie ustawień czy odbieranie połączeń bez konieczności otwierania telefonu. Producent zadbał o funkcję Always On Display.

W wielu sytuacjach rozłożenie smartfona będzie jednak zasadne. Wtedy oczom użytkownika ukaże się główny wyświetlacz o przekątnej 6,8 cala, rozdzielczości 2520x1080 pikseli i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Zastosowany zawias ma wytrzymać ponad 400 000 złożeń i rozłożeń (w standardowej temperaturze pokojowej). Producent akcentuje, że odpowiada to otwieraniu i zamykaniu telefonu około 100 razy dziennie przez ponad dziesięć lat. Po zamknięciu nie ma szczeliny, co z jednej strony gwarantuje większą odporność, a z drugiej podnosi walory estetyczne całości.

Find N2 Flip może pracować złożony, rozłożony, a także w trybie Flexform Mode, czyli w pozycji wpół złożonej. Ma baterię o pojemności 4300 mAh i obsługuje funkcję szybkiego ładowania SUPERVOOC​ 44W. Napełnianie baterii od 0 do 100 proc. trwa wedle producenta 59 minut i po takim zabiegu energii ma wystarczać na cały dzień typowego użytkowania.

Smartfon został wyposażony w procesor MediaTek Dimensity 9000+ i jak na flagowy model przystało oferuje też szybką pamięć UFS 3.1, moduł do obsługi sieci 5G i głośniki stereo. Zaplecze fotograficzne przygotowano we współpracy z marką Hasselblad. Główny aparat składa się z dwóch obiektywów (szerokokątnego i ultraszerokokątnego), sympatykom selfie przygotowano aparat 32 Mpix (Sony IMX709), chociaż z racji konstrukcji smartfona można będzie wykonać sobie zdjęcie wykorzystując główny aparat i zewnętrzny ekran do podglądu. To pierwszy smartfon OPPO z czteroletnim wsparciem dla ColorOS oraz pięcioletnim wsparciem dla aktualizacji bezpieczeństwa.

Specyfikacja OPPO Find N2 Flip

Android 13, ColorOS 13

ekran główny 6,8 cala, AMOLED, 2520x1080 pikseli, 120 Hz

ekran zewnętrzny 3,26 cala, AMOLED, 720x382 pikseli, 60 Hz

procesor Mediatek Dimensity 9000+ (4 nm)

8 GB pamięci RAM LPDDR5

256 GB pamięci wewnętrznej UFS 3.1

aparat główny 50 Mpix, f/1.8 + 8 Mpix, f/2.2

apart przedni 32 Mpix, f/2.4

Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6, NFC, 5G

dual SIM, głośniki stereo, czytnik linii papilarnych

bateria 4300mAh, ładowanie 44W

waga 191 g

Liga Mistrzów wśród smartfonów

OPPO ogłosiło, że Find N2 Flip został oficjalnym smartfonem rozgrywek UEFA Champions League 2022/2023. Smartfon ma być wykorzystany przez fotografów do uchwycenia najważniejszych momentów na boiskach, najlepsze fotografie znajdą się w zakładce „Galeria OPPO” na oficjalnej stronie UEFA Champions League. Smartfon będzie można obejrzeć na specjalnym stoisku marki podczas finału w Stambule. Zaplanowano też niespodziankę dla użytkowników kupujących Find N2 Flip. Chodzi o loterię, w której do wygrania będzie bilet na finał Ligi Mistrzów.

Źródło: oppo