Funkcja Pause USB Power Delivery zastosowana w smartfonach z serii Galaxy S23 nie będzie zarezerwowana wyłącznie dla nich. Użytkownicy innych modeli także dostaną możliwość skorzystania z tego rozwiązania.

Pause USB Power Delivery trafi do kolejnych smartfonów

Bez wątpienia bardzo ciekawe informacje jako pierwszy podał portal sammobile, który z reguły jest świetnie zorientowany w planach i działaniach koreańskiego producenta. O smartfonach z serii Galaxy S23 powiedziano już wiele, redaktorzy oraz użytkownicy mający nowe modele w rękach szybko doszukują się ciekawych rozwiązań, których producent nie wysunął na pierwszy plan podczas prezentacji. Takich jak Pause USB Power Delivery. Funkcja ostatecznie zostanie oddana w ręce szerszego grona odbiorców.

Wspomniane źródło twierdzi, że Pause USB Power Delivery będzie systematycznie wprowadzane na kolejne smartfony. W pierwszej kolejności na zeszłoroczne flagowce, czyli Galaxy S22, Galaxy S22+ oraz Galaxy S22 Ultra, a także na składane Galaxy Z Fold 3 i Galaxy Z Fold 4, a nawet przystępniejsze cenowo propozycje pokroju Galaxy A73 5G.

Nie jest to zamknięty katalog, ale trzeba mieć świadomość, że producent zapewne nie cofnie się do dużo starszych i tańszych urządzeń. Pierwsi posiadacze wymienionych wyżej smartfonów potwierdzają pojawienie się funkcji Pause USB Power Delivery po aktualizacji aplikacji Game Booster do najnowszej wersji.

Co to jest Pause USB Power Delivery?

O funkcji Pause USB Power Delivery szerzej kilka dni temu napisał Norbert. Wyjaśniając jej założenia w największym skrócie można powiedzieć, że jest to opcja umożliwiająca zasilanie smartfona z pominięciem ładowania akumulatora.

Co to daje? Jest to ukłon przede wszystkim w stronę osób stawiających przed smartfonem duże wyzwania, obciążających urządzenie zasobożernym oprogramowaniem, które powoduje nagrzewanie się podzespołów (głównie procesora). Gdy dokłada się do tego ładowanie akumulatora temperatury rosną jeszcze bardziej i na przykład podczas grania osiągają poziomy niekomfortowe dla dłoni. Pause USB Power Delivery pozwala to zjawisko wyeliminować.

