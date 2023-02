W sieci można znaleźć komentarze niepocieszonych posiadaczy Galaxy Z Fold 3. Okazuje się, przynajmniej w tych przypadkach, że smartfony nie wytrzymują dłuższego użytkowania.

Ekrany Galaxy Z Fold 3 pękają

Od początków istnienia składanych smartfonów obawy większości użytkowników skupiały się na wytrzymałości tego typu urządzeń. Ostatnio temat przycichł, bo i z każdą kolejną generacją producenci robią w omawianej kwestii spore postępy. Niestety, z cienia wychodzą posiadacze nieco starszego modelu Galaxy Z Fold 3. Zamieszczane przez nich posty w mediach społecznościowych nie wyglądają optymistycznie.

Wszystkie brzmią podobnie. Użytkownicy narzekają, że ekrany w ich smartfonach po prostu pękają. Nieszczęśliwie dosłownie chwilę po zakończonej gwarancji (trwającej rok). Zazwyczaj pojawia się dłuższa „kreska” przez środek wyświetlacza. Niekiedy spora jego część przestaje reagować na dotyk.

Zdecydowana większość zamieszczających omawiane posty twierdzi, że dbała o swoje smartfony i nigdy nie dopuściła się np. upuszczenia sprzętu na podłogę. Tak było między innymi w przypadku opisywanym przez phonearena, dotyczącym jednego z czytelników tego portalu.

Wymiana składanego ekranu to duży koszt

Składane smartfony nie należą do tanich. Można domyślić się, że zastosowane w nich ekrany to najdroższe z komponentów. Pechowiec zgłaszający się do wyżej wymienionej redakcji wspomniał, iż zgłosił sprawę do producenta. Ten nie był jednak szczególnie wylewny i zaproponował wizytę w serwisie. Tam z kolei wyceniono wymianę ekranu Galaxy Z Fold 3 na... 800 dolarów. To około 70 proc. początkowej ceny tego modelu.

Póki co zgłoszenia napływają wyłącznie ze Stanów Zjednoczonych i posiadacze Galaxy Z Fold 3 z innych regionów zapewne woleliby aby tak zostało. Producent nie odnosi się do tematu publicznie, ale jeśli będą pojawiać się kolejne komentarze i zdjęcia sytuacja może się zmienić.

Źródło: phonearena