Linux 5.8 nie jest największą aktualizacją jądra w historii ani nawet w tym roku. Jeżeli liczyliście na coś innego, to możecie być zawiedzeni. Nie ma jednak co narzekać, bo trochę tych nowinek się pojawiło – przyjrzyjmy się im już teraz.

Kernel Linux 5.8 bez rewolucyjnych zmian, ale zawsze to jakiś krok do przodu

Kernel Linux 5.8 przede wszystkim wydłuża listę w pełni kompatybilnych podzespołów. Wpisuje na nią między innymi układy graficzne Adreno 405, 640 i 650, procesory AMD Ryzen 4000 „Renoir” (które doczekały się obsługi monitoringu temperatury i EDAC) oraz kilka układów SoC firmy ARM. Istotnymi nowościami są także: dodanie obsługi interfejsu Thunderbolt na systemach innych niż x86 oraz szansa na oszczędność energii w przypadku płyt głównych z mostkami PCIe-PCI/PCI-X.

Co znajduje się wśród pozostałych nowości? Między innymi:

obsługa kompresji F2FS LZO-RLE,

nowy sterownik AMD do czujników energetycznych Zen i Zen 2,

obsługa AMDGPU Trusted Memory Zone,

Shadow Call Stack i Branch Target Identification dla ARM64

sterownik kamery Intel Atom,

kolejne ulepszenia sterownika exFAT,

poprawki do EXT4,

poprawki do Btrfs,

obsługa ERASE/Discard/TRIM dla wszystkich hostów MMC,

możliwość zamiany klawiszy Fn i Ctrl na klawiaturach Apple.

Jak zwykle nowe jądro możecie wgrać do Ubuntu, Linux Mint i innych dystrybucji z tej grupy. Oczywiście jest to niezalecane, szczególnie jeśli jest się laikiem. Zamiast tego lepiej poczekać aż pojawią się oficjalne wydania – doczekamy się ich w przeciągu kilku najbliższych miesięcy.

Linux pędzi do przodu. Dynamika rozwoju może się podobać

Dopiero co rozpoczęła się druga połowa roku, a za nami już cztery duże aktualizacje linuksowego jądra. To dobry moment, by przypomnieć, że te poprzednie przyniosły między innymi obsługę standardu USB4 i technologii szybkiego ładowania Apple Fast Charge, nowe sterowniki exFAT i Intel 2.5G, kompatybilność z Raspberry Pi 4 oraz układami Intel Tiger Lake i Qualcomm Snapdragon 865, a także wsparcie dla 5-poziomowego stronicowania.

Źródło: Phoronix, Linus Torvalds, OMG! Ubuntu!

