Oto Linuxfx. Ten Linux wygląda jak Windows 10 i może ci się spodobać. Oczywiście pod pewnymi względami nie zastąpi „Dziesiątki”, ale może dobrą opcją na przejście.

Linuxfx, czyli Linux jak Windows 10

Z wyglądem systemu Windows 10 niewiele osób ma jakiś problem. Nowe „Okienka” prezentują się nowocześnie i po prostu ładnie. To pełne błędów aktualizacje, zintegrowane narzędzia telemetryczne i spora zasobożerność są powodami, dla których „Dziesiątka” nie cieszy się tak dobrą opinią, jak by mogła. Jeżeli chcesz pozbyć się tych minusów, a równocześnie zachować tę estetykę, to sprawdź Linuxfx.

Ubuntu w sercu, a na zewnątrz „Dziesiątka”

Linuxfx to Linux do złudzenia przypominający Windows 10. Choć kompatybilności czy wydajności nie da się tak po prostu skopiować, to już sam wygląd jak najbardziej się da. I to właśnie zrobił Brazylijczyk stojący za tym projektem. Co ważne, przygotowana przez niego wersja 10.4 bazuje na solidnej podstawie w postaci Ubuntu 20.04, jądra w wersji 5.7.8 oraz (poważnie zmodyfikowanego) środowiska Cinnamon 4.6.

Wróćmy jednak do wyglądu. Linuxfx wita nas logiem Windows podczas uruchamiania komputera, a do tego ma pulpit, pasek zadań, zasobnik systemowy, menu Start, okna programów i inne elementy wyglądające bardzo podobnie do tych, jakie znamy z „Dziesiątki”.

Oczywiście Linuxfx nie pozwoli nam skorzystać z windowsowych programów, a przynajmniej nie ze wszystkich. Wraz z nim instaluje się jednak WINE (który – jak powszechnie wiadomo – nie jest emulatorem), co sprawia, że przynajmniej część aplikacji i gier normalnie niedostępnych na Linuksa, mimo wszystko ruszy (i uruchomimy je najprościej jak to możliwe – poprzez podwójne kliknięcie). Poza tym twórca postarał się o zapewnienie alternatyw, dlatego na przykład klikając ikonkę Worda, otworzy się na Writer z pakietu LibreOffice. Wszystko po to, by przenosiny były jak najmniej problemowe.

Pobierz Linuxfx 10.4 i sprawdź, czy to coś dla ciebie:

Źródło: TechRadar, Forbes, Liliputing, Softpedia, SourceForge, informacja własna

