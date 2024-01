Linux 6.7 to pierwsza aktualizacja jądra w 2024 r. Przynosi ze sobą wiele nowości i zmian. Spójrzmy na to, co konkretnie pojawiło się w tej nowej wersji.

Linux 6.7 to najnowsza wersja jądra i zarazem jego pierwsza aktualizacja w 2024 r. To potężne, naszpikowane nowościami wydanie. Łącznie zawiera ponad 18 tys. zmian względem poprzedniej wersji, co – jak podaje Linus Torvalds – oznacza, że mamy do czynienia z jedną z największych aktualizacji w historii.

Co nowego w Linux 6.7?

Linux 6.7 to między innymi opcja włączania i wyłączania emulacji 32-bitowej na jądrach x86-64. Do tego w głównym jądrze pojawił się eksperymentalny system plików bcachefs, który opisywany jest jako „bezpieczniejszy niż btrfs i szybszy niż zfs”. Sam btrfs natomiast doczekał się kilku wzmocnień, w tym FSID (tymczasowego identyfikatora systemu plików).

Co jeszcze? Domyślnie włączona jest obsługa grafiki Intel Meteor Lake oraz oprogramowania układowego NVIDIA GSP (zapewniającego lepsze zarządzanie energią i wydajność kartom GeForce RTX 20 i RTX 30). W sterowniku USB typu C dodano obsługę trybu DP Alt Mode 2.1, a AMD Seamless Boot współpracuje z szerszym katalogiem sprzętu tego producenta. Do tego KVM zyskał obsługę wirtualizacji LoongArch i rozszerzenia Smstateen, zestaw narzędzi Rust został zaktualizowany do wersji 1.73, a narzędzie perf dostało sporo ulepszeń i nowych funkcji.

Z szerszym omówieniem wprowadzonych zmian i nowości możesz zapoznać się w serwisie Phoronix. W niedalekiej przyszłości powinny one trafić do kolejnych linuksowych dystrybucji.

Źródło: Phoronix, OMG! Ubuntu