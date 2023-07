Pełnia Księżyca to zawsze poruszające zjawisko. Miłośnicy astronomii, fotografowie czy zwyczajni koneserzy ładnych widoczków chętnie obserwują wtedy naszego naturalnego satelitę. Dzisiejsza pełnia jest jednak wyjątkowa w skali roku, gdyż rozpoczyna serię zjawisk.

Lipcowy superksiężyc 2023 roku - pełnia Księżyca

Superksiężyc to nazwa dla wyjątkowej sytuacji, kiedy pełnia naszego naturalnego satelity na niebie połączona jest z jego pozycją w tak zwanym perygeum, czyli momentem w jego drodze wokół Ziemi, w którym znajduje się on najbliżej powierzchni naszej planety. Dzięki takiej synchronizacji, podczas pełni, która zaczyna się 3 lipca 2023 roku o godzinie 11:38, Księżyc będzie wyjątkowo duży i jasny na niebie.

Choć zjawisko zaczyna się w dzień (a właściwie prawie w południe) to nie martwcie się o to, że je przegapicie lub ominie was okazja do zrobienia dobrego zdjęcia. Pełnia jest fazą Księżyca, którą można obserwować przez około 3 dni, więc zjawisko będzie zdatne do obserwacji zarówno tej, jak i kolejnej nocy. Największe zbliżenie się naszego satelity do powierzchni Ziemi nastąpi dziś o godzinie 13:40, wtedy odległość ta wyniesie zaledwie 361 934 kilometry (w porównaniu do średniej odległości 382 900 kilometrów). Tarcza księżyca będzie wówczas na niebie około 14 proc. większa niż zwykle, a przy tym o 30 proc. jaśniejsza.

Koźla superpełnia nie będzie jedyna w tym roku

Nazwa dzisiejszej pełni wzięła swój początek w tradycji Indian północnoamerykańskich i odnosi się do okresu, w którym kozłom odrasta zrzucone na wiosnę poroże. Inne nazwy tej konkretnej pełni to sienna i burzowa, co także odnosi się do zjawisk naturalnych, z jakimi stykamy się w tej porze roku. Nie będzie to jednak jedyna superpełnia tego roku, ale otworzy ona prawdziwy sezon na superksiężyce.

Spodziewamy się też tak zwanej Niebieskiej Pełni przypadającej na 1 sierpnia i Pełni Jesiotrów, którą będzie można zobaczyć 31 sierpnia (ta powinna być szczególnie widowiskowa, gdyż wówczas Księżyc zawiśnie zaledwie 357 344 kilometry nad powierzchnią Ziemi). Kolejną okazją do oglądania superksiężyca będzie Kukurydziana Pełnia, która ukaże się na niebie 29 września.

Źródła: astronomy.com, wikipedia