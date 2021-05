home.pl wprowadził na swoim hostingu innowacyjny system LiteSpeed. Co to takiego i co oznacza dla posiadaczy stron na WordPressie?

Sprzęt i oprogramowanie, czyli od czego zależy działanie strony

Zacznijmy od krótkiego przypomnienia. Strony internetowe działają, ponieważ są umieszczone na serwerze (hostingu) z dostępem do Internetu. Technologia, na jakiej opiera się serwer, ma bardzo duży wpływ na działanie strony. Aby witryna działała szybko i bezpiecznie, konieczne jest zapewnienie nie tylko infrastruktury serwerowej, czyli fizycznego sprzętu, ale także oprogramowania, które będzie go obsługiwać.

Dostawcy najczęściej udostępniają klientom hosting, który korzysta z technologii Apache lub Nginx. Te rodzaje oprogramowania obsługują większość stron internetowych na świecie. Apache Web Server jest uniwersalnym rozwiązaniem typu open source i funkcjonuje na rynku od 1995 roku. Jak łatwo się domyślić, nie zapewnia już jednak wsparcia dla wszystkich nowinek technologicznych, które w dynamicznym tempie pojawiają się w sieci.

Świat nie znosi próżni, a w Internecie zmiany i innowacje są czymś bardziej naturalnym niż stałe i tradycyjne rozwiązania. Nie dziwi więc, że na rynku pojawiło się nowe oprogramowanie – LiteSpeed. Dzięki jego zastosowaniu w ramach hostingu posiadacz strony opartej na WordPressie odczuje bardzo wyraźne przyśpieszenie swojego serwisu WWW. Przyjrzyjmy się bliżej temu, jaki wpływ na działanie strony na WordPressie ma LiteSpeed.

Do 8 x szybsza strona na WordPressie

LiteSpeed, w porównaniu do Nginx czy Apache, pozwala w wydajny sposób obsłużyć dużo większy ruch na stronie. Zmiana jest bardzo odczuwalna. Badania pokazują, że witryna korzystająca z systemu LiteSpeed działa do 8 x szybciej. Dlaczego to takie ważne?

Szybko działające strony są dobrze oceniane przez Google, który promuje je wyższą pozycją w swojej wyszukiwarce. Warto wspomnieć, że już teraz z Google’a korzysta 97% polskich użytkowników Internetu (dane z raportu Digital 2019 od HootSuite & We Are Social). Internauci szukają między innymi produktów i usług.

Szybsza strona przekłada się na wyższą pozycję w wynikach wyszukiwania, a to z kolei bezpośrednio wiąże się z większą liczbą odwiedzających i potencjalnym większym zyskiem ze sprzedaży internetowej. Użytkownicy cenią też wygodę, więc chętniej korzystają z witryn, które działają szybko i sprawnie. I, co ważne, spędzają na nich więcej czasu.

LiteSpeed oferuje też pełne wsparcie dla wtyczki WordPress o nazwie LSCache, która potęguje wydajność strony. Wtyczka jest darmowa i liczy ponad milion pobrań. Jej nota na podstawie ponad 1500 opinii z serwisu wordpress.org wynosi 5/5.

Jak działa LSCache? Strony oparte na WordPressie są generowane dynamicznie, z założenia działając tak, jakby ich zawartość zmieniała się dla każdego kolejnego użytkownika. W praktyce działa to jednak inaczej – zawartość i wygląd strony pozostają często niezmienne. LSCache działa w ten sposób, że zamiast generować daną stronę wielokrotnie, robi to raz i zachowuje statyczną wersję danej witryny. Dzięki temu odwiedzający otrzymuje szybko wygenerowaną, pełnowartościową stronę w wersji statycznej, zamiast czekać na załadowanie dynamicznej zawartości. Przy okazji oszczędzane są zasoby hostingu.

Warto dodać, że twórcy oprogramowania zwiększającego wydajność WordPressów nie zapomnieli o bezpieczeństwie. LiteSpeed ma funkcję anty DDoS oraz wbudowany mechanizm blokujący wybrane IP, które generują niepokojąco dużą liczbę zapytań. Pozwala to chronić stronę przed atakami hakerskimi i przeciążeniami.

Rozwiązanie technologiczne zza oceanu ma coraz większy wpływ na polski internet. Na udostępnienie technologii LiteSpeed swoim klientom właśnie zdecydował się home.pl, największy polski hostingodawca. – W home.pl nawiązaliśmy współpracę z LiteSpeed Technologies, twórcami niezwykle szybkiego systemu LiteSpeed. Dzięki temu w ramach usługi Hosting WordPress technologia jest dostępna dla klientów home.pl za darmo – podkreśla Piotr Pantkowski, Product Manager odpowiedzialny za hosting w home.pl. – To kolejna przełomowa premiera w home.pl. Kilka miesięcy temu udostępniliśmy protokół HTTP3/QUIC, który również bardzo znacząco podnosi wydajność stron internetowych. Kontynuujemy więc przyśpieszanie polskiego internetu.

Łatwa instalacja WordPressa z Litespeed

Jak szybko zacząć stosować LiteSpeed, aby przyśpieszyć swoją stronę na WordPressie?

Dzięki autoinstalatorowi wbudowanemu w Hosting WordPress w home.pl wystarczy kilka kliknięć, aby cieszyć się wydajną technologią i szybką stroną – nie spotkamy się tu ze skomplikowanymi procesami technicznymi. Działanie autoinstalatora jest na tyle intuicyjne, że nawet mniej zaawansowani technologicznie właściciele WordPressów poradzą sobie z samodzielną zmianą oprogramowania na LiteSpeed.

Czym właściwie Hosting WordPress różni się od zwykłego hostingu współdzielonego? To serwer dedykowany konkretnie dla aplikacji WordPress. Wykorzystuje szybkie dyski SSD, których nie posiada standardowy hosting stron internetowych. Z powodu samego zastosowania szybszych dysków Hosting WordPress umożliwia nawet o 10 razy szybsze ładowanie stron w porównaniu do hostingu współdzielonego (wykorzystującego dyski HDD). Jeśli do zalet tego sprzętu posiadacze WordPressów dołożą najnowsze oprogramowanie LiteSpeed, czeka ich rewolucyjne przyśpieszenie strony.

Szybki i wydajny hosting. Czyli właściwie jaki?

W ofertach hostingowych dostępnych na rynku najczęściej rzucają się w oczy duże pojemności liczone w terabajtach, coraz wydajniejsze procesory i nowe rodzaje szybkich pamięci dyskowych. Owszem, to ważne parametry, ale nawet najlepszej klasy platforma sprzętowa nie osiągnie maksymalnych wyników, jeśli oprogramowanie będzie miało trudności z obsłużeniem sprzętu na odpowiednim poziomie.

To dlatego LiteSpeed staje się kluczowy dla osiągnięcia lepszych wyników serwisu WWW opartego na WordPressie. W połączeniu ze sprawdzoną infrastrukturą doświadczonego dostawcy usług internetowych nowa technologia rewolucyjnie przyśpiesza strony WWW. To sytuacja typu win-win, bo szybszych stron chcą zarówno ich właściciele, jak i odwiedzający użytkownicy.

– LiteSpeed to technologiczny kamień milowy, który pozwoli bardzo znacząco przyśpieszyć strony na WordPressie. Im szybciej właściciele stron opartych o WordPress zaczną korzystać z tego oprogramowania, tym szybciej zyskają przewagę technologiczną i konkurencyjną – podsumowuje Piotr Pantkowski, Product Manager odpowiedzialny za hosting w home.pl.

