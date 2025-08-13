Internet

Rekompensata dla użytkowników Booking.com. UOKiK podjął decyzję

przeczytasz w 2 min.
Miron Nurski | Redaktor serwisu benchmark.pl
Dyskutuj z nami

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) podjął interwencję w sprawie praktyk popularnej platformy rezerwacyjnej Booking.com.

W wyniku postępowania, które miało na celu weryfikację wdrożenia unijnej dyrektywy Omnibus, spółka została zobowiązana do wprowadzenia istotnych zmian w sposobie prezentowania ofert oraz do przyznania rekompensat poszkodowanym użytkownikom.

Głównym zarzutem postawionym przez Prezesa UOKiK był brak klarownej informacji o statusie prawnym wynajmującego. Użytkownicy platformy mieli nie być w sposób klarowny informowani, czy zawierają umowę z przedsiębiorcą, czy z osobą prywatną. Ta z pozoru drobna różnica ma kluczowe znaczenie, ponieważ wpływa na zakres ochrony prawnej przysługującej konsumentowi. W przypadku umowy z podmiotem niebędącym przedsiębiorcą, konsumenci tracą część uprawnień, o czym platforma - zdaniem Urzędu - nie informowała we właściwy sposób.

Dochodzenie wykazało również, że podział obowiązków między Booking.com a faktycznym dostawcą usługi noclegowej był nieczytelny. Miało prowadzić to do sytuacji, w której klienci nie wiedzieli, do kogo powinni kierować ewentualne reklamacje lub kto jest odpowiedzialny za prawidłowe wykonanie usługi zakwaterowania. Istotne informacje miały być ukryte w regulaminach lub dostępne dopiero po przejściu do dodatkowych zakładek, co utrudniało podjęcie świadomej decyzji.

Uruchom wideo
Obejrzyj w

Zmiany na Booking.com i rekompensaty dla klientów

UOKiK zobowiązał platformę Booking.com do zaniechania zakwestionowanych praktyk i zrekompensowania strat użytkownikom. Firma ma wprowadzić na swojej stronie i aplikacji zmiany zapewniające większą przejrzystość, a także przyznać rekompensaty osobom, które dokonały rezerwacji w okresie od 1 stycznia 2023 r. do dnia wdrożenia modyfikacji wynikających z decyzji. Zmiany mają zostać zaimplementowane w ciągu miesiąca od uprawomocnienia się decyzji.

Forma zadośćuczynienia będzie zależała od poziomu użytkownika w programie lojalnościowym Booking.com:

  • użytkownicy z poziomu 1 i 2 otrzymają awans o jeden stopień w programie lojalnościowym, co zapewni dostęp do wyższych rabatów;
  • użytkownicy z poziomu 3 otrzymają 40 zł w formie kredytu do wykorzystania na przyszłe rezerwacje w Booking.com.

Aby otrzymać rekompensatę, należy złożyć reklamację powołując się na tę decyzję. Spółka ma obowiązek poinformować o zasadach przyznawania rekompensat zarówno swoich obecnych, jak i byłych klientów.

Przeczytaj także:

Komentarze

0
Zaloguj się, aby skomentować
avatar
Komentowanie dostępne jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników serwisu.

    Nie dodano jeszcze komentarzy. Bądź pierwszy!

Witaj!

Niedługo wyłaczymy stare logowanie.
Logowanie będzie możliwe tylko przez 1Login.

Połącz konto już teraz.

Zaloguj przez 1Login