iOS 15 został już dość dokładnie sprawdzony i pojawiają się pierwsze grupy, którym podoba się funkcja Live Text. Zgodnie z zapowiedziami umożliwia drogę na skróty, ale nie zawsze uczciwą.

Nowy viral z TikToka, szczwany student w akcji

Wiele osób ma krytyczne zdanie co serwisu TikTok, ale jeszcze większe wydaje się grono jego sympatyków, co potwierdzają zresztą statystyki i rosnące liczby użytkowników oraz publikowanych materiałów. Najnowszy viral jest dla nas o tyle interesujący, że skupia się na wspomnianej funkcji Live Text.

Pisaliśmy o niej już przy okazji premiery iOS 15, bo od samego początku wydawała się jedną z ciekawszych nowości wprowadzanych przez Apple do swoich smartfonów. Zgodnie z przypuszczeniami okazuje się również bardzo praktyczna, co pokazał jeden z francuskich studentów.

Szybkie kopiowanie tekstu ze zdjęć w iOS 15

Live Text pozwala kopiować tekst widoczny na zdjęciach i łatwo go udostępniać, wrzucać do przeglądarki internetowej czy też zachowywać w pamięci urządzenia. Działa także z poziomu aplikacji Aparat i tutaj właśnie to pokazano. Jak widać, samo działanie omawianej funkcji wygląda tak, jak obiecywało Apple.

Tyle tylko, że nie sposób pominąć tutaj innej kwestii - etycznej strony akurat takiego wykorzystania Live Text. Obozy są dwa. Jedni gratulują studentowi pomysłowości i tego, jak sobie radzi. Inni natomiast widzą tutaj zwykłą kradzież, bo chociaż nie mówimy o finansach, to faktycznie jest jest to do końca uczciwe podejście względem siedzących w niższych rzędach i poświęcających czas na notowanie. Do którego grona się zaliczacie?

Źródło: mashable