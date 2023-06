Niskie koszty energii elektrycznej w Libii sprawiają, że kraj ten jest atrakcyjny do prowadzenia kopalni kryptowalut. Funkcjonowanie tego typu obiektów jest nielegalne, o czym boleśnie przekonali się kopacze kryptowalut z Chin.

Kopanie kryptowalut niegdyś mogło być bardzo dochodowym biznesem. Obecnie dużo tutaj zależy od kursu kryptowalut, kosztów energii elektrycznej i rentowności biznesu. Niektórzy próbują otworzyć biznes w tych państwach, gdzie można liczyć na niskie ceny energii elektrycznej.

Jednym z takich państw jest Libia, gdzie koszt energii elektrycznej to zaledwie 0,004 dolary za kWh (czyli 40x mniej niż w Stanach Zjednoczonych). Afrykański kraj boryka się z niedoborami energii elektrycznej i zakazał funkcjonowania działalności związanych z kopaniem kryptowalut (pomimo tego i tak jest atrakcyjny dla kopaczy – według badań, w 2021 roku kraj miał odpowiadać za 0,6% wydobycia wszystkich Bitcoinów na świecie, a tym samym obejmować pozycję lidera w Afryce).

Libia aresztuje chińskich kopaczy kryptowalut

Jak informuje serwis The New Arab, prokuratorzy aresztowali 10 obywateli Chin (niektóre źródła mówią o aresztowaniu 50 obywateli), którzy mieli prowadzić nielegalną kopalnię kryptowalut w opuszczonej fabryce żelaza w mieście Zilten na zachodnim wybrzeżu Libii.



Zdjęcie opublikowane przez prokuratora generalnego, które przedstawiają przejęty sprzęt

Libijski prokurator generalny opublikował zdjęcia i filmy z przeszukanie lokalizacji. Dokładne informacje odnośnie sprzętu nie zostały ujawnione, ale na materiałach można zauważyć ogromne ilości koparek ASIC, osprzęt sieciowy oraz urządzenia odpowiedzialne za utrzymanie odpowiedniej temperatury.

Podejrzani obywatele Chin mieli zostać zatrzymani na gorącym uczynku. Najpewniej odpowiedzą przed sądem. Zgodnie z opublikowanym oświadczeniem, znaleziony sprzęt zostanie zabezpieczony w celu dalszego dochodzenia. Libijskie władze zwróciły się o pomoc do ekspertów w ocenie „szkody dla publicznych środków finansowych i interesu publicznego".

