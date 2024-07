Hisense udowadnia, że nie potrzebujesz lodówki do zabudowy, aby cieszyć się idealnym dopasowaniem sprzętu do mebli. Nowa lodówka multidoor wyposażona jest w technologie przedłużające świeżość, w tym szufladę próżniową, dzięki której możesz przechowywać żywność do 10 dni dłużej.

Płatna współpraca z marką Hisense

W świecie technologicznych nowinek najczęściej słyszymy o zmianach w telefonach, telewizorach, niekiedy też komputerach i laptopach. W gąszczu tych wiadomości o przełomowych technologiach niejako giną sprzęty, które w zasadzie każdy ma w domu – ale zwykle nie traktujemy ich jako innowacyjnych.

Niesłusznie. Hisense udowadnia, że nowoczesność można obserwować również w kuchni, a dokładniej – w lodówkach. Jednym z przełomowych modeli, któremu warto się przyjrzeć, jest RQ768N4GBE, czyli nowoczesna lodówka do obudowy multidoor.

Idealnie dopasowana do zabudowy kuchennej

W 2024 r. zainteresowanie potencjalnego klienta zdobywa się nie tylko wydajnością i szeregiem użytecznych dodatków w urządzeniu, ale też wyglądem. Coraz więcej ludzi decyduje się na wybór po prostu ładnych produktów, które będą pasować do ich stylu życia, otoczenia etc.

Hisense RQ768N4GBE jest jednym z tych sprzętów, który już na pierwszy rzut oka robi gigantyczne wrażenie. Przede wszystkim na uwagę zasługują licowane i w pełni płaskie drzwi, które można otwierać pod kątem 103 stopni (zachowując przy tym minimalną szczelinę 3 mm).

Na lodówce nie ma absolutnie żadnego elementu, który mógłby zakłócać minimalistyczne wzornictwo – nawet uchwytów. Te zostały w przemyślany sposób ukryte w smukłej konstrukcji – podobnie zresztą jak panel sterowania, który producent umieścił pod taflą szkła. To połączenie, które sprawia, że drzwi lodówki Hisense RQ768N4GBE są idealnie gładkie.

Przy wymiarach 190 x 91,1 x 60 cm lodówka RQ768N4GBE osiąga 381-litrową pojemność chłodziarki oraz 210 l pojemności zamrażarki. To konstrukcja, która idealnie dopasuje się do każdej kuchni, wkomponowując się w dowolną zabudowę kuchenną.

Szuflada próżniowa – ciesz się świeżością produktów do 10 dni dłużej

Technologia próżniowa jest dziś coraz częściej spotykana w branży spożywczej. W związku z tym w kolejnych domach pojawiają się posiłki lub półprodukty zapakowane próżniowo. Nic w tym dziwnego – wszak produkt w próżni psuje się o wiele wolniej niż ten, który znajduje się w zwykłym opakowaniu.

Korzyści ze stosowania opakowań próżniowych są znaczące. Wspomniane wcześniej opóźnienie psucia się to tylko jedna z nich. Inną jest natomiast możliwość zachowania trzykrotnie większej ilości witaminy C w produkcie, który jest przechowywany próżniowo. To więc technologia, która ma bezpośredni wpływ na zdrowie.

Z opakowaniami próżniowymi jest jednak jeden problem. Opakowania. Te zajmują bowiem dodatkowe miejsce w lodówce, w związku z czym nie dość, że zabierają wolną przestrzeń, to przy tym mają wpływ na środowisko. Hisense znalazł rozwiązanie tego problemu, czyli wspomnianą szufladę próżniową.

Jak w zasadzie w lodówce multidoor RQ768N4GBE działa technologia próżniowa? Choć w teorii brzmi to bardzo skomplikowanie, w praktyce jej fenomen tkwi w prostocie. Wystarczy włożyć do szuflady Vacuum Fresh Drawer jakiekolwiek produkty, zamknąć szufladę, a w dalszej kolejności lodówka zajmie się całą resztą – odessie całe powietrze z wnętrza szuflady. Dzięki temu świeżość i smak utrzymają się do 10 dni dłużej niż w tradycyjnej szufladzie.

Szuflada próżniowa to jednak niejedyna nowoczesna technologia, która gości w lodówce Hisense RQ768N4GBE. Nie sposób nie wspomnieć też o unikalnej technologii Hi-Nano, która z kolei wykorzystuje wysokie stężenia jonów dodatnich i ujemnych. Co skrywa się pod tym nieco tajemniczym opisem? Hisense wykorzystuje tę technologię, aby dezaktywować bakterie, wirusy i wszelkie drobnoustroje w lodówce. Dzięki temu wnętrze lodówki będzie ciągle świeże – bez jakichkolwiek nieprzyjemnych zapachów – a do tego bezpieczne dla żywności.

Idealne chłodzenie dzięki technologiom Hi-Fresh

Hisense RQ768N4GBE dba o jakość tego, co przechowujemy w lodówce szeregiem dodatkowych technologii poza tymi wspomnianymi wcześniej. Mowa m.in. o Multi Air Flow czy Super Cool. Pierwsza z nich odpowiada za to, aby wewnątrz lodówki – w każdym jej miejscu – panowała ta sama temperatura.

System Multi Air Flow sprawia, że zimne powietrze cyrkuluje po całym wnętrzu RQ768N4GBE, aby zachować stałą i optymalną temperaturę w chłodziarko-zamrażarce. To kolejne rozwiązanie, które wpływa na jakość produktów spożywczych w urządzeniu. Bez znaczenia, na której półce lub w której szufladzie przechowujesz potrawy/półprodukty – w każdym miejscu temperatura będzie odpowiednia, aby zachować doskonałą jakość żywności.

W kontekście równomiernego dysponowania zimnym powietrzem należy też wspomnieć o technologii Total No Frost, która zapobiega tworzeniu się kryształków lodu na przechowywanych produktach. Dla żywności są to najlepsze warunki przechowywania, w których będzie przez dłuższy okres pozostawać świeża.

Hisense RQ768N4GBE jest wyposażona w technologię Triple Cooling Zone, która pozwala regulować temperaturę w trzech komorach niezależnie. Umożliwia to zapobieganie m.in. mieszaniu się zapachów.

Super Cool to z kolei funkcja, którą docenisz, jeśli w możliwie krótkim czasie potrzebujesz schłodzić konkretny produkt. Jeśli więc przyrządzisz sałatkę, którą planujesz podać za kilka godzin, ale obawiasz się, że wkrótce straci świeżość (np. zmieni wygląd), Super Cool błyskawicznie wychłodzi wnętrze lodówki do 2 st. C, a następnie utrzyma temperaturę przez 6 godzin. Dzięki temu możesz mieć pewność, że twoja sałatka – lub cokolwiek innego – zachowa świeżość, smak, kolor i wartości odżywcze do czasu, kiedy zechcesz ją serwować.

Hi-Tech, czyli co jeszcze ma lodówka Hisense?

W lodówce RQ768N4GBE nie mogło też zabraknąć praktycznych technologii, takich jak obecność oświetlenia LED wewnątrz. Strumień światła dotrze do każdego zakamarka, a przy tym będzie gwarantować oszczędność energii. Za oszczędzanie prądu odpowie też alarm otwartych drzwi. Kiedy te będą niedomknięte, szybko usłyszysz odpowiedni sygnał dźwiękowy.

Idealnie dopasowana do kuchni lodówka Hisense RQ768N4GBE jest też bardzo cicha. Generuje hałas na poziomie 37 dB – nie usłyszysz więc, kiedy pracuje.

Za wydajne chłodzenie w lodówce Hisense RQ768N4GBE odpowiada też innowacyjny system chłodzenia, który polega na zasysaniu powietrza z lewej strony urządzenia oraz wypuszczania go z prawej. Dzięki temu cyrkulacja powietrza jest wysoce efektywna i jednocześnie podnosi system efektywności energetycznej.

Na uwagę zasługuje też nowoczesna sprężarka inwerterowa, której działanie opiera się o ciągły pomiar warunków panujących w lodówce. W dalszej kolejności dostosowywana jest moc chłodzenia, aby w chłodziarko-zamrażarce panowała jak najbardziej stabilna i optymalna temperatura. Jednocześnie odbywa się to we właściwie pełnej ciszy.

Lodówka Hisense RQ768N4GBE będzie przede wszystkim funkcjonalnym urządzeniem naszpikowanym nowoczesnymi technologiami, a przy tym stanie się również elementem dekoracyjnym – nie zaburzy wzornictwa, a tylko subtelnie je podkreśli.

