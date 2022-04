Logitech Lift to najnowsza propozycja z nieszczególnie popularnego, a jednak cenionego gatunku myszy wertykalnych. Takie urządzenie zapewnia bardziej naturalny chwyt, a nowy model dostępny jest w zdecydowanie niższej cenie.

Logitech Lift to nowa pionowa myszka do pracy. Jakie są jej atuty?

Nie brakuje użytkowników, dla których te pionowe to najlepsze myszki do pracy. Owszem, trzeba poświecić trochę czasu, by przyzwyczaić się do zupełnie innego ułożenia dłoni, ale z racji, że jest ono bardziej naturalne, cała ręka męczy się mniej. Nadgarstek jest odciążony i większy komfort zyskuje również całe przedramię. To efekt pochylonej pod kątem 57 stopni konstrukcji. Plusem Logitech Lift jest również miękki gumowy uchwyt.

Lift ma także dwa dodatkowe przyciski funkcyjne i magnetyczne kółko przewijania SmartWheel (z dwoma trybami działania: szybkim i precyzyjnym), a do tego oferuje nawet dwuletnie działanie na baterii i dwie formy łączności bezprzewodowej: z odbiornikiem USB lub przez Bluetooth. Myszkę można sparować z 3 urządzeniami i wygodnie się między nimi przełączać. Wisienką na torcie jest natomiast fakt, że ponad 50% myszki wykonano z tworzyw pochodzących z recyklingu.

Tańsza od poprzedniczki. Ile kosztuje Logitech Lift? Cena

Logitech Lift nie jest tanią myszką, ale kosztuje o około 100 złotych mniej niż poprzedni wertykalny model tego producenta (MX Vertical). Konkretnie cena wynosi 349 złotych. Oczywiście na rynku dostępne są też znacznie tańsze urządzenia tego typu (jak choćby Tracer Flipper czy Trust Verro) i jesteśmy ciekawi, jak wypadnie w porównaniu z nimi. Na jej korzyść na pewno przemawia aprobata „czołowych instytucji” z zakresu ergonomii.

Źródło: Logitech