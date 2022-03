Znasz ich z obudów i systemów chłodzenia. Teraz ludzie z ekipy NZXT postanowili wyjść na zewnątrz i zaoferować graczom peryferia. Produktowy katalog tej marki właśnie wzbogacił się o myszkę Lift i klawiaturę Function.

Pierwsza gamingowa myszka NZXT: Lift

Pierwsza gamingowa myszka tego producenta to od razu mocny strzał. Można by go nazwać też stosunkowo bezpiecznym, bo producent postawił na świetne, sprawdzone podzespoły. NZXT Lift to gryzoń, którego sercem jest jeden z najlepszych sensorów na rynku: PixArt 3389 o rozdzielczości sięgającej 16 000 DPI. Zadbano też o odpowiednie przełączniki – to switche Omron o żywotności przekraczającej 20 milionów kliknięć.

Jeśli chodzi o konstrukcję, to myszka NZXT Lift jest lekka (waży tylko 67 gramów) i symetryczna (pomijając dodatkowe przyciski z boku). Uroku dodaje jej podświetlenie RGB na obu bokach. Z komputerem urządzenie łączy się zaś za pośrednictwem 2-metrowego przewodu USB z lekkim oplotem Paracord. Cena jest mniej więcej taka, jakiej można by się spodziewać po tej specyfikacji – wynosi 59,99 euro.

NZXT Function to minimalistyczna klawiatura mechaniczna

W przypadku swojej pierwszej klawiatury amerykański producent postawił na nieco odważniejszy projekt. Na pozór NZXT Function prezentuje się typowo, ale szczególnie ciekawym rozwiązaniem są przyciski funkcyjne na lewym boku. Wraz z rolką przy klawiszu Esc umożliwiają regulację głośności i jasności, a także blokadę klawisza Windows. Aluminiowa konstrukcja i odłączana podpórka pod nadgarstki to kolejne atuty.

NZXT Function jest klawiaturą mechaniczną, wyposażoną w przełączniki Gateron Red. Niemniej jednak producent umożliwia bezproblemową wymianę na dowolne inne (kompatybilne z MX). Wisienką na torcie jest podświetlenie RGB. Aby sprostać potrzebom różnych graczy na rynku zadebiutują aż trzy wersje tego urządzenia: pełnowymiarowe, TKL (krótsza o sekcję numeryczną) oraz MiniTKL (ze zmniejszonymi odstępami). Ceny:

NZXT Function – 159,99 euro

NZXT Function TKL – 149,99 euro

NZXT Function MiniTKL – 139,99 euro

Na koniec obejrzyjmy sobie klip wideo, którego bohaterkami są właśnie myszka NZXT Lift i klawiatura NZXT Function:

Źródło: NZXT