Logitech MX jest dla wielu synonimem dobrego sprzętu do pracy. Jeśli dla ciebie również, to może cię zainteresować wiadomość o trzech nowych urządzeniach z tej serii – to myszka MX Master 3S oraz klawiatura MX Mechanical w dwóch wariantach.

Ergonomiczna myszka Logitech MX Master 3S

Logitech MX Master 3S to najnowsza wersja jednej z najwygodniejszych i najbardziej ergonomicznych myszek bezprzewodowych na rynku. W porównaniu do standardowej „Trójki” zmienił się przede wszystkim sensor, który teraz oferuje rozdzielczość nie 4000, a 8000 DPI. Czujnik lepiej ma sobie również radzić na nietypowych powierzchniach, takich jak szkło. Co poza tym? Ano między innymi o 90% cichsze przyciski, co nie bez znaczenia może być choćby w przypadku domowego biura.

Myszka zachowuje też oczywiście wszystko to, za co tak chwalona była jej poprzedniczka. A zatem mamy tu między innymi niezwykle wygodną konstrukcję, przełącznik dla 3 urządzeń, elektromagnetyczne kółko przewijania i dodatkowy scroll z boku. Za Logitech MX Master 3S zapłacisz 569 złotych – to o 100 złotych więcej niż „Trójka” kosztowała w dniu swojej premiery (i o ponad 150 zł więcej niż kosztuje dziś).

Mechaniczna klawiatura Logitech MX Mechanical

Najciekawszą z dzisiejszych premier stanowi jednak pierwsza klawiatura mechaniczna z serii MX, nazwana po prostu Logitech MX Mechanical. Producent zastosował w niej niskoprofilowe przełączniki: domyślnie brązowe, opcjonalnie niebieskie lub czerwone. Ciekawostką są dwukolorowe klawisze – odróżniające znaki od funkcji.

Logitech MX Mechanical wykorzystuje inteligentne oświetlenie, podobnie jak MX Keys. Oznacza to, że samo aktywuje się, gdy tylko zbliżymy dłonie do klawiatury. Co więcej – automatycznie reguluje też jasność, dostosowując ją do warunków oświetleniowych w pomieszczeniu. Do wyboru są dwie wersje: pełnowymiarowa kosztuje 799 złotych, a pomniejszona o sekcję numeryczną (Mini) – 699 złotych.

