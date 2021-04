Zgodnie z planami i obietnicami Apple, ruszyła dziś przedsprzedaż lokalizatora AirTag. Wiele osób akcentuje tu niską cenę. Czy słusznie?

Można już zamawiać Apple AirTag

Punktualnie o godzinie 14:00 wielu fanów Apple wbiło na jego oficjalną stronę internetową. Lokalizator AirTag nie jest czymkolwiek przełomowym, ale to pierwszy tego typu gadżet w ofercie tego producenta i z jego smartfonami będzie zapewne współpracować doskonale. O jakość wykonania też martwić się nie trzeba, pod tym kątem Apple przyzwyczaiło do dobrego. AirTag został wyceniony na 159 złotych, co również jak na standardy Apple faktycznie może się podobać. Przynajmniej na pierwszy rzut oka, bo po głębszym zastanowieniu się wcale nie jest kolorowo.

„Z AirTagiem najłatwiej zapanujesz nad tym, gdzie co masz. Przyczep jednego do kluczy, drugiego schowaj do plecaka – i już. Masz je na radarze w apce Lokalizator, która pozwoli też śledzić Twoje urządzenia Apple, sprawdzać, gdzie aktualnie są znajomi, i udostępniać im Twoje położenie.”

Powyższy cytat pochodzi właśnie z oficjalnej strony internetowej Apple. Co z niego wynika? A no to, że aby cieszyć się reklamowaną funkcjonalnością trzeba kupić nie jeden, ale dwa egzemplarze AirTag oraz brelok. W zestawie oczywiście go nie znajdziemy, a wydatek może okazać się tu większy niż przy samym lokalizatorze. Dla przykładu skórzany brelok wyceniono na 189 złotych (a to wcale nie najdroższa z propozycji). Łatwo policzyć, ile będzie kosztował taki pakiet.

Apple AirTag - polskie ceny

Warto też podkreślić kwestię kompatybilności. Lokalizator współpracuje ze smartfonami od iPhone’a SE i iPhone’a 6S w górę (z systemem iOS 14.5 lub nowszym). Pełna funkcjonalność jest jednak zarezerwowana dla modeli z serii iPhone 11 oraz iPhone 12, tylko na nich będzie działać funkcja Znajdowanie dokładne, czyli ta prezentująca na ekranie smartfona kierunek, w jakim trzeba podążać oraz odległość od sparowanego lokalizatora.

A oto bliższe spojrzenie na ceny AirTag i dodatków:

lokalizator AirTag - 159 złotych

lokalizator AirTag - czteropak - 549 złotych

brelok skórzany - 189 złotych

opaska skórzana - 215 złotych

opaska (z poliuretanu) - 159 złotych

etui Secure Holder z paskiem - 59 złotych

etui Secure Holder z brelokiem - 69 złotych

Żeby nie było, że Apple nigdy nie daje nic za darmo, w tym przypadku mocno kusi opcja personalizacji kupowanego lokalizatora, grawerunek można mieć gratis. Zestawu dwóch lokalizatorów zabrakło. Producent uznał, że warto go zareklamować, ale zaoferować w sprzedaży już nie. Lepiej będzie przecież sprzedać czteropak, zwłaszcza, że to określenie miło się kojarzy. W piątki szczególnie.

Jak postrzegacie cenę AirTag i dedykowanych mu dodatków?

Źródło: własne, foto: Apple

