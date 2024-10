EA ujawnia, jakie są szanse na zdobycie przedmiotów z lootboksów w grze Apex Legends. Dlaczego wydawca zdecydował się na takich ruch? Powodem jest nowe prawo w Korei Południowej.

Temat mikropłatności w grach oraz lootboksów za każdym razem wywołuje duże emocje wśród graczy. Wspomniane lootboksy, czyli skrzynie z losową zawartością, mają znamiona hazardu, co jest niezwykle szkodliwe przede wszystkim dla najmłodszych graczy. Nic dziwnego, że poszczególne państwa dążą do opracowania odpowiednich przepisów, które uporządkują tę kwestię.

Lootboksy w Apex Legends: jakie są szanse?

Jednym z takich państw jest Korea Południowa, która niedawno uchwaliła prawo zmuszające wydawców do ujawnienia procentowej szansy na zdobycie danego przedmiotu z lootboksów. Właśnie dlatego EA ujawnia niuanse dotyczące Apex Legends.

Przed ujawnieniem oficjalnych danych szanse na zdobycie Heirloom (rzadki przedmiot kosmetyczny w Apex Legends) były szacowane na “mniej niż 1 proc.“. Teraz EA podaje dokładne szanse, a te wynoszą 0,045 proc. na zdobycie Heirloom. W praktyce oznacza to, że na każde 20 tysięcy otwartych pakietów, zaledwie 9 z nich zawiera ten przedmiot. Co istotne, każdy gracz ma gwarantowane zdobycie tego przedmiotu po otwarciu 500 paczek Apex.

Płać i losuj

Niemniej oznacza to jednak, że przeciętnego gracza czeka wydatek setek dolarów lub długie godziny grania, zanim zdobędzie wymarzony przedmiot, chyba że komuś dopisze skrajne szczęście.

Według Dexerto, wyzwanie stanowi również to, że nowe skórki Prestige, także pożądane przez graczy, są zdobywane za pomocą tej samej waluty co Heirloomy. To oznacza, że dla wielu z nich zdobycie wszystkich najrzadszych przedmiotów wyłącznie przez samą grę będzie prawie niemożliwe.

Źródło: Dexerto