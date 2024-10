Kingdom Come: Deliverance 2 na PGA 2024. Zagramy przed premierą

Zbliża się premiera Kingdom Come: Deliverance 2. Dzieło Warhorse Studios zadebiutuje w 2025 r., jednak polscy gracze dostaną szansę na sprawdzenie produkcji znacznie wcześniej – na PGA 2024.

Seria Kingdom Come: Deliverance to prawdziwa uczta dla fanów gier RPG. Długo oczekiwana kontynuacja została niedawno potwierdzona. Kingdom Come: Deliverance 2 zadebiutuje 11 lutego 2025 r. na PC, PS5 oraz XSX, jednak polscy gracze zagrają znacznie wcześniej.

Kingdom Come: Deliverance 2 na PGA 2024

Podczas zbliżających się targów Poznań Game Arena, które odbędą się w dniach 25-27 października 2024 r., firma PLAION przedstawi długo oczekiwaną kontynuację popularnej gry RPG – Kingdom Come: Deliverance 2, po raz pierwszy dostępną w języku polskim. To wyjątkowa okazja, by wypróbować grę i dowiedzieć się więcej o jej fabule oraz zasadach rozgrywki.

Ogromnym atutem gry jest wpływ każdej decyzji gracza na przebieg rozgrywki. Od tego, jak dostosujemy umiejętności i wyposażenie bohatera, w jakie aktywności się zaangażujemy, czy choćby jak odniesiemy się do otaczających nas wydarzeń, zależeć będzie to, jak nasza postać będzie postrzegana w świecie gry – a w życiu chcącego pomścić swoich zamordowanych rodziców Henryka, będzie miało to ogromne znaczenie.

Polski akcent w grze

Tak więc polscy gracze sprawdzą przed premierą ciekawą grę, w której nie brakuje polskich akcentów i to dość intrygujących, dodajmy.

Mało wam ciekawostek o Kingdom Come: Deliverance 2? Musicie wiedzieć, że najwyraźniej część graczy dostanie Kingdom Come: Deliveracen 2 za darmo w ramach podziękowania za wsparcie przy zbiórce na pierwszą odsłonę.

Źródło: PLAION