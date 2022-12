Lost Ark ogłosiło, że wkrótce gracze z Europy spotkają w wirtualnym świecie Geralta z Rivii. Razem z nim pojawią się dodatkowe postaci z popularnego Wiedźmina.

Lost Ark i Wiedźmin. MMORPG z Geraltem z Rivii

Pojawienie się Geralta w popularnym Lost Ark wydawanym w Europie przez Amazon nie jest szczególnie szokujące w świetle tego, że gracze z Azji otrzymali aktualizację już w zeszłym tygodniu.

Teraz natomiast producent oficjalnie potwierdził, że Biały Wilk wkrótce zjawi się w europejskiej wersji gry. Gracze Lost Ark muszą uzbroić się w cierpliwość jeszcze na kilka tygodni, ponieważ wydarzenie z Geraltem w roli głównej rozpocznie się w styczniu 2023 roku.

Jak będzie wyglądać wydarzenie Lost Ark x The Witcher?

Nowa zawartość w Lost Ark, która pojawi się w ramach współpracy z CD Projekt RED to przede wszystkim dodatki stylistyczne. Pojawią się zatem skórki, emotki oraz karty - wszystko, na co gracze MMORPG czekali do tej pory.

Część dodatków w grze będzie można zdobyć zupełnie za darmo, w ramach nagród. Pozostałe z kolei będą płatne.

Kogo zobaczymy w Lost Ark z uniwersum Geralta z Rivii? To miłe zaskoczenie, bo poza samym wiedźminem, w grze pojawi się również Ciri, Yennefer, Triss oraz Jaskier. Każda z postaci ma być dubbingowana przez oryginalnych aktorów.

Lost Ark jest całkowicie darmowe do pobrania

Uwielbiane przez wielu MMORPG, które w wersji angielskiej pojawiło się na początku 2022 roku można pobrać bezpośrednio ze strony producenta na pecety. Wersje konsolowe na ten moment nie istnieją, choć wielokrotnie sugerowano, że producent może w przyszłości zdecydować się na ich wydanie.

Niewykluczone również, że z uwagi na dużą popularność Geralta z Rivii, Lost Ark zyska w najbliższym czasie jeszcze większe zainteresowanie - wszak tak wyjątkowe wydarzenie w grze jest doskonałą okazją do ponownego spotkania z wiedźminem.

To jak, odpalacie Lost Arka podczas wydarzenia w styczniu? Dajcie znać w komentarzach.

