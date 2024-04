Ludic Air Sapphire to samochód elektryczny, który na ćwierć mili jest szybszy od rekordowej Tesli model S.

Z roku na rok widzimy, jak samochody elektryczne stają się coraz lepsze. Nie chodzi jednak tylko o zużycie energii, większy zasięg, czy coraz bardziej atrakcyjny wygląd. Mowa również o osiągach. Najszybsze “elektryki” zostawiają w tyle nawet supersamochody takich marek, jak Ferrari, Lamborghini, czy nawet Bugatti. Może nie prowadzą się tak dobrze (choćby ze względu na sporą masę), są jednak niedoścignione pod względem przyspieszenia. Dotychczas królował topowy model Tesli - model S w wersji Plaid. Okazuje się jednak, że pewien chiński model jest jeszcze szybszy. Lucid Air Sapphire to prawdziwa “rakieta”.

Lucid Air Sapphire pokonuje Teslę Model S Plaid na torze wyścigowym

Osiągi samochodów od lat rozbudzają wyobraźnię klientów. Mogą pokazać, który model jest lepszy. I choć tym razem różnica w przyspieszeniu nie jest duża, a oba porównywane modele są wyjątkowo szybkie, Lucid Air Sapphire przejmuje od Tesli tytuł najlepiej przyspieszającego auta. Dotyczy to zarówno czasu do pierwszej “setki”, jak i wyścigu na ćwierć mili.

Tesla Model S Plaid, czyli najszybszy model amerykańskiej marki, ¼ mili ze startu zatrzymanego pokonuje w 9,258 sekundy. Lucid Air Sapphire mieści się w niecałych 9 sekundach, a dokładny czas przejazdu ćwierć mili to 8,94 i 8,92 sekundy w dwóch kolejnych przejazdach. Nawet niektóre tuningowane egzemplarze Tesli model S okazały się wolniejsze. Przygotowanie Lucid Air Sapphire do startu polegało jedynie na rozgrzaniu opon i prekondycjonowaniu baterii. Jednocześnie czas od 0-60 mil na godzinę (96 km/h) w przypadku Lucid Air Sapphire wynosi zaledwie 1,92 sekundy. Tesla model S Plaid z mocą 1020 HP rozpędza się do tej prędkości nieco wolniej, bo w 1,99 sekundy.

Lucid Air Sapphire imponuje osiągami

Ten model samochodu elektrycznego okazuje sie jeszcze mocniejszy od topowej Tesli. Lucid Air Sapphire ma aż 1234 konie mechaniczne. Zdaniem producenta może osiągnąć 60 mil na godzinę jeszcze szybciej, niż wykazały to wspomniane dziś testy - w 1,89 sekundy. Jednocześnie model ten może się pochwalić całkiem sporym zasięgiem, wynosi on ponad 500 mil. Korzystając z szybkiej ładowarki można natomiast zagwarantować sobie 200 mil zasięgu w 12 minut.

Lucid Air Sapphire nie jest przy tym supersportowym samochodem (no, chyba że weźmiemy pod uwagę jego osiągi). Ma komfortowe wyposażenie, cztery drzwi i spory bagażnik. Mamy sporo dodatków, jak wentylacja i podgrzewanie przednich foteli. Mają też funkcję masażu. Model jest dostępny w czterech wersjach, z których Sapphire jest zdecydowanie najdroższą:

Lucid Air Pure (RWD) Touring (AWD) Grand Touring (AWD) Sapphire (AWD) Moc [HP] 430 620 819 1234 Cena [$] od 69.000 od 77.000 od 109.900 249.000 Czas 0-60 mph [s] 4,5 3,4 3 <1.9

Będzie bezpośrednie starcie?

Pomiary modelu Lucid Air Sapphire wykonał zespół Drag Times, który jednocześnie publikuje podobne testy w postaci filmów na YouTube. Z ostatnich zapowiedzi wynika, że ekipa planuje postawić dwa wspomniane w dzisiejszym artykule “elektryki” na starcie wspólnego wyścigu. Wtedy zobaczymy oba auta w bezpośrednim pojedynku, przy identycznych warunkach (jak siła i kierunek wiatru, czy rodzaj nawierzchni). Wtedy zobaczymy, kto jest prawdziwym królem “elektryków”... przynajmniej pod względem przyspieszenia.