Lucy jest jedną z najstarszych człowiekowatych, których kości zostały odkryte. Ponowne przebadanie ich doprowadziło naukowców do ustalenia tego, w jaki sposób poruszała się nasza dawna krewniaczka.

Szczątki Lucy, które odkryto blisko 50 lat temu w Etiopii, były wielokrotnie badane i analizowane przez naukowców. Ostatnio zespół z Cambridge University postanowił dokładniej przyjrzeć się jej kościom nóg, co doprowadziło do niezwykłego odkrycia. Reprezentująca gatunek Australopithecus afarensis prababka człowiekowatych, która wędrowała po powierzchni Ziemi około 3,2 miliona lat temu, poruszała się w pozycji pionowej, wyprostowana niczym współczesny Homo sapiens.

Lucy chodziła na dwóch nogach, wyprostowana jak my

Odkrycie to kończy trwający od lat spór naukowców, dotyczący tego, jaki był sposób poruszania się australopiteków i samej Lucy. Wielu skłaniało się ku koncepcji zakładającej, że chodzili podobnie do szympansów, z wykorzystaniem czterech kończyn. Stworzony przez badaczy z Cambridge University cyfrowy model struktury mięśniowej (odtwarzający 36 mięśni w każdej nodze) dał jednak solidny dowód na to, że Lucy chodziła na dwóch nogach równie sprawnie, co my obecnie.



Porównanie nóg Lucy i człowieka (dr Ashleigh Wiseman, Cambridge University).

„Do określenia zdolności do chodzenia pionowo, konieczne jest zrekonstruowanie działania i przestrzeni zajmowanej przez mięśnie. Jesteśmy obecnie jedynymi zwierzętami, które potrafią stać prosto, z wyprostowanymi kolanami, a mięśnie Lucy sugerują, że była równie biegła w dwunożności, co my” – skomentowała dr Ashleigh Wiseman, autorka badania.

Na drzewach Lucy czuła się równie dobrze, co na ziemi

Dr Ashleigh Wiseman dodała też jednak, że „prawdopodobnie Prawdopodobnie chodziła i poruszała się w sposób, jakiego nie obserwujemy u żadnego współczesnego gatunku”, tłumacząc, że równie sprawnie mogła poruszać się po drzewach, które to z kolei mogły stanowić jej podstawowe siedlisko.

Lucy miała zaledwie metr wzrostu, ważyła mniej niż 30 kg i miała mózg wielkości jednej trzeciej tego, jakim dysponuje współczesny człowiek. To niezwykłe odkrycie rzuca nowe światło na dwunożność, stanowiącą jeden z najważniejszych etapów ludzkiej ewolucji. Może się okazać, że to właśnie zdolność do chodzenia w pozycji pionowej miała wpływ na istotny wzrost inteligencji, będący jednym z najważniejszych elementów rozwoju naszego gatunku na przestrzeni wieków.

Źródło: IFL Science, New Atlas, University of Cambridge