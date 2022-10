Za projekt o nazwie M3GAN odpowiada jeden z najbardziej kreatywnych filmowców lubujących się w horrorach – James Wan. To człowiek stojący za Piłą, Obecnością czy też Wcieleniem. W swojej nowej produkcji przedstawia równie niepokojącą opowieść.

M3GAN, czyli sztuczna inteligencja jako opiekunka i przyjaciółka

M3GAN to tytuł filmu, a zarazem imię głównej bohaterki. Jest niezwykle zaawansowanym robotem, wykorzystującym sztuczną inteligencję, by stać się najlepszym przyjacielem dziecka i sprzymierzeńcem jego rodzica. Słucha, obserwuje, uczy się i towarzyszy ludziom na każdym kroku.

Tę wyjątkowo realistyczną lalkę stworzyła Gemma, która pewnego dnia musi zaopiekować się osieroconą siostrzenicą. Cady ma 8 lat i nie potrafi poradzić sobie ze swoją stratą. M3GAN ma jej w tym pomóc i początkowo rzeczywiście tak się dzieje.

W pewnym momencie coś jednak się zmienia, a w M3GAN zaczyna budzić się samoświadomość. Do czego to doprowadzi? Odpowiedź poznamy na początku przyszłego roku, gdy za sprawą Universal Pictures film trafi do kin. Świeżutki zwiastun wyraźnie pokazuje jednak, że wizja nie będzie szczególnie optymistyczna…

Zobacz zwiastun filmu M3GAN – horroru sci-fi o sztucznej inteligencji:

Osobiście nie przepadam za horrorami, ale na ten chyba wybiorę się do kina. Lubię tematykę świadomości robotów i jeśli ty też, to gorąco polecam ci filmy Ex Machina oraz Morgan. Ten pierwszy możesz zobaczyć na Netfliksie i Prime Video, drugi dostępny jest w kilku wypożyczalniach.

Źródło: Gizmodo, People, Polygon