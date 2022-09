Zgodnie z najnowszymi doniesieniami prace na planie filmu “Zakonnica 2” – kontynuacji produkcji z 2018 roku – mają rozpocząć się lada chwila. W roli głównej zobaczymy gwiazdę "Euforii".

Zakonnica 2 ze Storm Reid w roli głównej

19-letnia Storm debiutowała w nagrodzonym Oscarem dramacie “Zniewolony. 12 Years a Slave” u boku sław, takich jak Brad Pitt, Chiwetel Ejiofor i Michael Fassbender. Później mogliście ją zobaczyć w produkcjach: “Pułapka czasu”, “Niewidzialny człowiek” czy “Legion samobójców: The Suicide Squad”.

W ostatnim czasie rozpoznawalność przyniosła jej zaś rola w “Euforii”, w której wcieliła się w postać młodszej siostry Rue Bennett (Zendaya). Aktorka udział w nowym projekcie zdążyła już osobiście obwieścić swoim fanom:

Co jeszcze wiadomo o tytule?

Kolejny film z uniwersum “Obecności” wyreżyseruje Michael Chaves ("The Maiden", "Topielisko. Klątwa La Llorony", "Obecność 3: Na rozkaz diabła"). Scenariusz ma być zaś dziełem Akeli Cooper ("Wcielenie", "American Horror Story: Roanoke"), Iana Goldberga ("Dead of Summer", "Autopsja Jane Doe", "Fear the Walking Dead") oraz Richarda Nainga ("Eli”, "Autopsja Jane Doe").

Fabuła “Obecności 2” wciąż jest pilnie strzeżona. Da się jednak słyszeć pogłoski, że tłem dla ukazanej historii ma być Francja lat 50.

Zakonnica 2 – data premiery

Premiera filmu “Zakonnica 2” planowana jest na 8 września 2023 roku. Właśnie wtedy przekonamy się, czy nadchodzący tytuł zdoła powtórzyć sukces swojego poprzednika. Przypomnijmy, że “Zakonnica” to nie tylko najbardziej dochodowa pozycja z serii, ale również jeden z najlepiej zarabiających filmów grozy w historii kina (365,6 miliona dolarów dochodu z biletów przy budżecie 22 milionów dolarów).

Źródło: hollywoodreporter.com, materiały prasowe