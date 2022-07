Najnowsze Macbooki mają sporo za uszami. Wielu recenzentów wskazuje między innymi na przegrzewający się procesor Apple M2. Jeden z użytkowników tego sprzętu wpadł na ciekawy pomysł, jak można chociaż w części zredukować ten problem.

Pierwsza generacja laptopów z procesorami ARM giganta z Cupertino, została bardzo ciepło przyjęta przez konsumentów. Powrót do „klasycznej” klawiatury, świetny czas pracy na baterii i co najważniejsze – procesor Apple M1, który potrafi naprawdę wiele. To wszystko sprawiło, że wiele osób, które zakupiło ten sprzęt, było z niego bardzo zadowolona. Nie dziwi więc fakt, iż oczekiwania wobec kolejnej generacji Macbooków były jeszcze wyższe, a przedpremierowe testy procesora Apple M2, tylko podgrzewały (hehe) atmosferę. Niestety pierwsze recenzje pokazały, jak wiele rzeczy zostało zrobionych w sposób niewłaściwy. Niższa wydajność dysków SSD, wykorzystywanie masy elementów z poprzednika, przy ustawieniu o wiele wyższych cen startowych i co kluczowe dla tego materiału – bardzo wysokie temperatury procesora Apple M2.

Macbook Air z M2 grzeję się, bardzo

Najnowsze SoC montowane w tegorocznych Mabookach, bardzo szybko poddaje się zjawisku throttlingu, tracąc sporo na wydajności. Dodatkowo temperatura tego procesora potrafi podskoczyć do nawet 108 (!) stopni Celsjusza, co jest wynikiem braku odpowiedniego chłodzenia (w szczególności jego całkowitego braku w Macbooku Air). W tym właśnie momencie wchodzi Max Yuryev z kanału „Max Tech”, który uznał, że chce chociaż w jakimś stopniu ograniczyć ten problem. Postanowił on zajrzeć do środka swojego laptopa i w miejscu działania SoC, nakleić cały szereg termo padów marki Thermal Grizzly. Szczegóły i cały zbieg przedstawia poniższy film:

Pasywne odprowadzanie ciepła z procesora na obudowę pozwoliło obniżyć temperaturę całego układu o kilka stopni, co poskutkowało możliwością dłuższego utrzymywania wyższych zegarów przez CPU. Oczywiście nie rozwiązało to całkowicie problemu, ale pozwoliło załagodzić jego skutki. Przykre natomiast jest to, że sami użytkownicy muszą podejmować tego typu modyfikacje, by móc efektywniej wykorzystywać sprzęt, za który zapłacili niemałe pieniądze.

A co Wy myślicie o nowych komputerach Apple? Jakie macie doświadczenia z użytkowaniem ich najnowszych urządzeń?

Źródło: tom's HARDWARE, YouTube