Prezentując nowego iPhone'a SE firma Apple swoim zwyczajem przedstawiła wiele szczegółów, ale zapomniała o podaniu dwóch kwestii interesujących użytkowników. Na jaką baterię i ile pamięci RAM można tu liczyć?

Nie tylko na konferencjach, ale również na oficjalnej stronie internetowej Apple nie podaje pojemności baterii oraz ilości pamięci RAM w swoich smartfonach i zapowiedź iPhone'a SE (2020) niczego w tej kwestii nie zmieniła. Producenta zawsze wyręczają inni, tym razem w pierwszej kolejności byli to chińscy operatorzy komórkowi.

Jaką baterię ma nowy iPhone SE?

Prezentowaliśmy już porówananie nowego iPhone'a SE (2020) z modelami iPhone SE oraz iPhone 8. Nie przypadkowo właśnie takie, bo porównując stylistykę i zestawiając specyfikacje łatwo zauważyć, iż producent delikatnie odświeżył tu właśnie iPhone'a 8. Podobieństw w specyfikacji jest mnóstwo i okazuje się, że dotyczą również baterii. Nic się w tej kwestii nie zmieniło. Co to oznacza? Nowy iPhone SE ma baterię 1821 mAh.

Śmieszne? Wydaje się, że po kilku latach taka pojemność baterii nie ma już racji bytu, ale w praktyce ma być to nieodczuwalne, a nowy iPhone SE ma cechować się tak samo długim, a przynajmniej bardzo zbliżonym czasem pracy jak iPhone 8. Tak twierdzi już sam producent. Jak to możliwe? Właśnie przez niewielką liczbę zmian innych elementów specyfikacji względem starszego modelu.

W praktyce raczej nie wypada nastawiać się na osiągi dłuższe niż jeden dzień pracy w cyklu mieszanym. I umówmy się, że nie będzie miało to większego znaczenia w kontekście tego, jak duże zainteresowanie ten smartfon wzbudzi.

Ile RAMu ma nowy iPhone SE?

Optymistycznie wyglądają za to informacje dotyczące pamięci RAM. Tu zanosi się na zmianę względem iPhone'a 8. Przypomnijmy, że ten został wyposażony w 2 GB RAM, podczas gdy iPhone SE (2020) ma skrywać w obudowie 3 GB RAM.

Wydajność to zatem największa różnica dzieląca obydwa urządzenia, nowy iPhone SE to przecież także bardzo mocny procesor A13 Bionic. Ilość RAM wygląda przeciętnie na tle propozycji z systemem Google Android, ale o optymalizacji obydwu systemów mówiono już tyle, że nie trzeba chyba tego ponownie tłumaczyć. Wprawdzie ostatnie z topowych smartfonów Apple dostały 4 GB RAM, ale już iPhone XR z 2018 roku również 3 GB RAM i to przy procesorze A12 Bionic, a nie narzekano na płynność jego działania.

Zaskoczenie? Rozczarowani? A może dokładnie tego się spodziewaliście i zastanawiacie się nad zakupem? Poza wydajnością nowy iPhone SE ma przecież też kilka innych zalet. Nie wypada mu ich odbierać, nawet jeśli będzie wymieniać się wady.

