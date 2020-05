Konsola Xbox Series X dość długo pozostawała w cieniu. Ostatnie tygodnie przyniosły jednak sporo cennych informacji, aczkolwiek producent ma jeszcze kilka kart do odsłonięcia. I obiecuje je systematycznie odsłaniać.

Kiedy premiera Xbox Series X? Zgodnie z planem

Microsoft wspomniał dziś o swoich planach na ten rok. Najważniejsza kwestia, jaka została poruszona dotyczy daty premiery Xbox Series X. Wbrew części doniesień, nic nie wskazuje na opóźnienie. Producent zapewnia, że Xbox Series X oraz Halo Infinite zadebiutują w tegorocznym okresie świątecznym.

Jednocześnie podkreśla, że grami na nową konsole zajmują się obecnie wszystkie zespoły Xbox Game Studios, a także studia niezwiązane z producentem. Gier na premierę konsoli ma być wiele, wkrótce mamy zacząć się o tym przekonywać.

Tak (prawdopodobnie) Xbox Series X mówi dzień dobry

Na 7 maja zaplanowana została pierwsza solidna prezentacja gier zmierzających na Xbox Series X. Przypomniano o tym krótkim materiałem wideo. Wedle niektórych źródeł jest on jednak cenniejszy niż miałoby się początkowo wydawać. Sugeruje się bowiem, że jest to ekran powitalny nowej konsoli.

Xbox 20/20, czyli informacji o grach ma już nie brakować

7 maja mamy zobaczyć prezentacje wybranych gier, ale póki co nie pojawią się tytuły spod skrzydeł zespołów Xbox Game Studios. Wkrótce się to jednak zmieni, bo zapowiedziana przez Microsoft inicjatywa Xbox 20/20 ma gwarantować nam systematyczne dostawy informacji i materiałów dotyczących gier na nadchodzącą konsolę.

„Począwszy od odcinka Inside Xbox z 7 maja, będziemy co miesiąc pokazywać to, jak będzie rozwijać się świat Xbox. Dlatego nazywamy to Xbox 20/20. Te comiesięczne spotkania będą miały miejsce przez resztę roku i będą dla nas sposobem na nawiązanie z Tobą kontaktu, celebrowanie tego, co przyniesie następna generacja gier, co będzie pojawiać się na Xbox Series X, Xbox Game Studios, Xbox Game Pass i Project xCloud. Każdy miesiąc przyniesie coś innego.”

Majowa prezentacja wystartuje 7 maja o godzinie 17.00 naszego czasu. Potwierdzono, że pokazany będzie na niej między innymi Assassin’s Creed Valhalla.

Źródło: Xbox

Warto zobaczyć również: