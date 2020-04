Microsoft postanowił nie trzymać nas już dłużej w niepewności i zdradził, że już w czwartek, 7 maja 2020 roku przedstawione zostaną gry na Xbox Series X. Podczas specjalnie przygotowanego wydarzenia z cyklu Inside Xbox zaprezentowane zostaną gameplaye produkcji, które zasilą katalog nowego Xboksa.

You want to see games for the Xbox Series X? We want to show you games for the Xbox Series X.



Check out First Look next-gen gameplay from our global developers partners within Inside Xbox on Thursday, May 7 at 4pm BST. pic.twitter.com/A7TePRFpZh