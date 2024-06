W poniedziałek odbędzie się konferencja Apple WWDC 2024, podczas której firma zaprezentuje nowe wersje systemów operacyjnych. Największą nowością ma być wprowadzenie funkcji wykorzystujących sztuczną inteligencję, a cały zestaw ma się nazywać AI, czyli „Apple Intelligence”.

AI, czyli „Apple Intelligence”

Według Marka Gurmana, redaktora serwisu Bloomberg, z funkcji należących do pakietu „Apple Intelligence” korzystać będzie można opcjonalnie co prawdopodobnie oznacza, że będzie można je aktywować i dezaktywować. Co ważne, aby w ogóle móc skorzystać z tych funkcji wymagane będzie posiadanie iPhone'a 15 Pro, iPhone’a 15 Pro Max lub jednego z modeli iPhone 16, które prawdopodobnie zadebiutują jesienią tego roku. W przypadku iPadów i komputerów Mac wymagane będą modele z czipem M1 lub nowszym.

Funkcje sztucznej inteligencji zasilane będą technologią opracowaną przez Apple oraz narzędzia oparte na OpenAI. „Apple Intelligence” działać będzie przede wszystkim lokalnie na urządzeniu co oznacza, że funkcje wykorzystywać będą moc obliczeniową wbudowanego procesora. Niektóre zadania wymagać będą wsparcia zewnętrznych serwerów Apple. Opracowany podobno został specjalny algorytm, który będzie decydować czy żądanie może zostać przetworzone na urządzeniu, czy wymaga użycia chmury.

O tym jak działać będą poszczególne funkcje pisaliśmy wczoraj przy okazji artykułu na temat przewidywań dotyczących tego co pokaże Apple na najbliższej konferencji WWDC 2024. Oto najważniejsze z nich:

Apple Music - automatycznie generowane playlist i inteligentne przejścia utworów,

- automatycznie generowane playlist i inteligentne przejścia utworów, Apple News - podsumowania artykułów generowane przez AI,

- podsumowania artykułów generowane przez AI, Zdrowie - nowe funkcje zasilane przez sztuczną inteligencję (konkretne szczegóły nie są jeszcze znane),

- nowe funkcje zasilane przez sztuczną inteligencję (konkretne szczegóły nie są jeszcze znane), Keynote i Pages - automatyczne generowanie slajdów w Keynote i szybsze pisanie w Pages zasilane sztuczną inteligencją,

- automatyczne generowanie slajdów w Keynote i szybsze pisanie w Pages zasilane sztuczną inteligencją, Poczta - kategoryzacja przychodzących wiadomości e-mail i sugerowane odpowiedzi, a także podsumowania wątków i pomoc w komponowaniu tekstu,

- kategoryzacja przychodzących wiadomości e-mail i sugerowane odpowiedzi, a także podsumowania wątków i pomoc w komponowaniu tekstu, Wiadomości - sugerowane odpowiedzi, niestandardowe emoji, podsumowania wątków,

- sugerowane odpowiedzi, niestandardowe emoji, podsumowania wątków, Notatki - wbudowane narzędzie do nagrywania dźwięku i transkrypcje audio,

- wbudowane narzędzie do nagrywania dźwięku i transkrypcje audio, Powiadomienia - podsumowania powiadomień generowane przez AI,

- podsumowania powiadomień generowane przez AI, Zdjęcia - retusz zdjęć oparty na sztucznej inteligencji,

- retusz zdjęć oparty na sztucznej inteligencji, Safari - asystent przeglądania, który będzie podsumowywać treści na stronach internetowych,

- asystent przeglądania, który będzie podsumowywać treści na stronach internetowych, Siri - inteligentniejsza wersja Siri wspierana przez AI (dopiero w 2025 roku),

- inteligentniejsza wersja Siri wspierana przez AI (dopiero w 2025 roku), Spotlight - bardziej inteligentne wyszukiwanie i lepsze sortowanie wyników,

- bardziej inteligentne wyszukiwanie i lepsze sortowanie wyników, Notatki głosowe - transkrypcja audio.

Zarówno system iOS 18, jak i iPadOS 18, macOS 15, tvOS 18, watchOS 11 oraz visionOS 2 zaprezentowane zostaną podczas poniedziałkowej prezentacji inaugurującej tegoroczną konferencję WWDC, która rozpocznie się w poniedziałek o godzinie 19:00 czasu obowiązującego w Polsce.

Źródło: bloomberg