W poniedziałek (10 czerwca) o godzinie 19:00 czasu obowiązującego w Polsce rozpocznie się prezentacja inaugurująca tegoroczną konferencję WWDC 2024, podczas której firma Apple zaprezentuje nowe systemy operacyjne - iOS 18, iPadOS 18, macOS 15, tvOS 18, watchOS 11 oraz visionOS 2.

WWDC 2024

To już 35. konferencja WWDC, którą organizuje firma Apple. Wydarzenie dedykowane jest przede wszystkim dla programistów, ponieważ to właśnie podczas prezentacji je inaugurującej od wielu lat przedstawiane są nowe wersje systemów operacyjnych dla urządzeń Apple. Towarzyszą temu warsztaty dla programistów, studentów oraz specjalne prezentacje, które organizowane są dla przedstawicieli mediów.

Ja miałem okazję uczestniczyć w tych wydarzeniach w poprzednim roku. W ramach WWDC 2023 odwiedziłem główną siedzibę firmy - kampus Apple Park, który zlokalizowany jest w Cupertino w Kalifornii.

Nowości na WWDC 2024

Co do zasady, konferencja poświęcona jest oprogramowaniu, ale zdarza się, że debiutują na nich także nowe urządzenia. Warto chociażby wspomnieć o tym, że w poprzednim roku podczas tego wydarzenia zaprezentowano 15-calowego MacBooka Air z układem M2 oraz komputery Mac Studio z M2 Max lub M2 Ultra i Mac Pro z M2 Ultra. Było także słynne „one more thing” i pojawiły się gogle Apple Vision Pro.

Jednak, jak twierdzą analitycy, w tym roku podczas WWDC nie zostaną zaprezentowane nowe urządzenia. Hitem ma być iOS 18, który ma być największą aktualizacją tego systemu w historii, a to za sprawą wdrożenia wielu nowych funkcji wykorzystujących sztuczną inteligencję. Mówi się, że Apple chce tym samym dogonić konkurencję, a to najwyższy czas by to zrobić.

Co ciekawe, do tej pory nie pojawiły się żadne godne uwagi doniesienia na temat watchOS 11, tvOS 18, HomePod Software 18 czy visionOS 2.

iOS 18 i iPadOS 18

Funkcje wykorzystujące AI pojawią się zapewne zarówno w iOS 18, jak i iPadOS 18, choć zdecydowana większość plotek dotyczy jedynie systemu dla iPhone’ów. Oto funkcje wykorzystujące AI, które mają pojawić się w iOS 18 (te są najczęściej wymieniane):

edycja zdjęć (np. usuwanie niechcianych przedmiotów z kadru),

transkrypcja notatek głosowych,

sugerowane odpowiedzi na wiadomości iMessage, SMS i e-mail,

automatycznie generowane niestandardowe emotikony na podstawie treści wpisywanych przez użytkownika,

inteligentne podsumowanie nieodebranych powiadomień i wiadomości,

ulepszone wyszukiwanie w Spotlight oraz zasobów sieciowych w Safari,

automatycznie generowane list utworów w Apple Music na podstawie różnych danych wejściowych, takich jak na przykład nastrój użytkownika,

tworzenie tekstów w Pages (darmowy odpowiednik Word w świecie Apple) wspomagane przez sztuczną inteligencję,

tworzenie slajdów w Keynote (darmowy odpowiednik PowerPoint w świecie Apple) wspomagane przez sztuczną inteligencję,

wsparcie sztucznej inteligencji w programowaniu w aplikacji Xcode,

ulepszenie Siri poprzez wykorzystanie LLM, czyli tak zwanego dużego modelu językowego. To szansa między innymi by wreszcie pojawiła się Siri po polsku, ale to nic pewnego.

Nie tylko AI

Firma Apple planuje podobno także zmiany w interfejsie użytkownika w iOS 18. Zastosowane zostać mają niektóre elementy systemu visionOS dla gogli Vision Pro. Mówi się między innymi o bardziej konfigurowalnym ekranie głównym. Tak jak w Androidzie będzie można zatem zmodyfikować układ ikon czy dodać do ekranu nowe funkcje. Po raz pierwszy w iOS będzie można pozostawiać puste miejsca (a nawet wiersze czy kolumny) między ikonami, choć te nadal pozycjonowane będą na niewidzialnej siatce.

Aktualizację otrzymają także niektóre aplikacje systemowe, między innymi Notatki, Poczta, Zdjęcia, Fitness, Mapy Kalendarz czy Apple Music. O nowych funkcjach wspominaliśmy wyżej, ale warto jeszcze dodać, że w przypadku aplikacji Mapy pojawią się mapy topograficzne, a Kalendarz zostanie zintegrowany z Przypomnieniami.

Ostatnia nowość, o której warto wspomnieć to wprowadzenie RCS, co znacznie usprawni przesyłanie wiadomości multimedialnych pomiędzy użytkownikami iPhone’ów i smartfonów z systemem Android. RCS to swego rodzaju odpowiednik iMessage. Rozwiązanie umożliwia między innymi przesyłanie zdjęć i filmów w wysokiej rozdzielczości, wiadomości audio czy tworzenie rozmów grupowych. Wszystko to szyfrowane jest end-to-end, a do działania nie jest potrzebny dostęp do sieci komórkowej, ponieważ można wykorzystać Wi-Fi.

macOS 15

Nie jest tajemnicą, że w systemach macOS i iOS (oraz iPadOS) często wdrażane są te same lub bardzo podobne funkcje. Nie wykluczone zatem, że przynajmniej niektóre z wyżej wymienionych nowości związanych z AI pojawią się także w macOS.

Zagorzali fani Apple co roku zastanawiają się także jaką nazwę przyjmie najnowsza wersja tego systemu. W ostatnich latach firma wykorzystuje nazwy miejsc, które zlokalizowane są w Kalifornii. Firma zarejestrowała wiele tego typu nazw, które do tej pory nie zostały wykorzystane. Wybór paść może na przykład na Redwood, Grizzly, Sequoia, Mammoth, Pacific, Rincon, Farallon, Miramar, Condor, Diablo czy Shasta, ale w tym przypadku niczego nie możemy być pewni.

Jak oglądać najbliższą prezentację Apple?

Jak wspomnieliśmy we wstępie, prezentacja rozpocznie się w najbliższy poniedziałek o godzinie 19:00. Oglądać ją będzie można na stronie Apple.com, w serwisie YouTube na kanale Apple Developer, w aplikacji Apple TV oraz w aplikacji Apple Developer, stronie internetowej Apple Developer (te dwie ostatnie możliwości dostępne są tylko dla zarejestrowanych twórców aplikacji dla urządzeń marki Apple).

