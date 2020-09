Mafia: Edycja Ostateczna zadebiutowała. Hit sprzed lat w nowych szatach i z kilkoma dodatkowymi smaczkami okazuje się produkcją jak najbardziej godną uwagi.

Dziś premiera gry Mafia: Edycja Ostateczna

Mafia: Edycja Ostateczna uzupełnia pakiet Mafia: Trilogy, jednocześnie zgodnie z zapowiedziami twórców i przypuszczeniami graczy stanowi jego najciekawszy element. Wprawdzie swojego czasu premierę nieco opóźniono, ale dziś wreszcie się jej doczekaliśmy. Mafia: Edycja Ostateczna trafia na PC oraz konsole PlayStation 4 i Xbox One, można kupić ją oddzielnie lub w ramach wspomnianego pakietu, który obejmuje również dwie inne pozycje - Mafia II: Edycja ostateczna i Mafia III: Edycja ostateczna.

Polski wydawca przygotował materiał wideo mający promować grę i trzeba przyznać, że wyszło mu to naprawdę dobrze. Zaangażowany został zapewne wielu osobom dobrze znany aktor Janusz Chabior, który idealnie pasuje do takich klimatów, zazwyczaj wciela się przecież w niezbyt miłych chłopców będących na bakier z prawem i zasadami moralnymi.

Odświeżona Mafia zbiera dobre oceny

Raz jeszcze przypomnijmy, że mówimy tutaj o remake'u gry z 2002 roku i bez wątpienia jednej z najlepszych gier poruszających gangsterską tematykę. Twórcy zapowiadali wiele zmian i biorąc pod uwagę długi okres dzielący obydwie premiery szata graficzna rzeczywiście okazuje się nie do poznania. W pozytywnym znaczeniu, bo Mafia: Edycja Ostateczna zbudowana na nowym silniku wygląda bardzo dobrze, a jednocześnie nie straciła klimatu oryginału. Delikatnie zmodyfikowano też scenariusz, dodano dialogi, przerywniki filmowe i ponownie nagrano ścieżką dźwiękową, co w połączeniu z kilkoma innymi usprawnieniami daje dobre efekty. Na 80%, mniej więcej taka średnia ocen wyłania się z recenzji.

PC Games - 90%

Destructoid - 90%

GameWatcher - 90%

GamingTrend - 90%

XGN - 90%

GameStar - 88%

AusGamers - 82%

Press Start Australia - 80%

IGN - 80%

3DJuegos - 80%

DualShockers - 80%

PC Gamer - 79%

The Escapist - 70%

Screen Rant - 70%

GameSpot - 60%

Do ideału zatem nieco zabrakło, ale grę bez wątpienia można polecać. Sami to zresztą robimy, zajrzyjcie do naszej recenzji Mafia: Edycja Ostateczna.

Zamierzacie zagrać? Jeśli tak, będzie to w Waszym przypadku ponowna czy pierwsza wizyta w Lost Heaven?

Źródło: Cenega, Arekkz Gaming

