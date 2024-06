Magiczne chmury na nocnym niebie. To nie początek filmu fantasy, a zjawisko, które już wkrótce możesz zaobserwować.

To naprawdę piękne zjawisko, a do tego dość rzadkie. Jego angielska nazwa to “Noctilucent clouds” - brzmi nieco, jak zaklęcie, prawda? Rzeczywiście, w świecących nocą chmurach jest coś magicznego. Być może zbliżający się najdłuższy dzień w 2024 roku będzie dobrą okazją, aby spojrzeć w niebo i zobaczyć niesamowite chmury?

Świecące chmury na niebie

W czerwcu 2024 roku możliwe będzie zaobserwowanie naprawdę nietuzinkowego zjawiska. Mowa o świecących chmurach. Nocą cząsteczki lodu zawarte w chmurach odbijają światło słoneczne. Dotyczy to jedynie chmur znajdujących się naprawdę wysoko, około 80 kilometrów nad powierzchnią ziemi. Ta część atmosfery to tak zwana mesopauza - pomiędzy termosferą a mezosferą. Temperatura wynosi tam minus 140 stopni Celsjusza.

Zjawisko można zaobserwować tylko w konkretnych momentach. Słońce powinno znajdować się między 6 a 16 stopni poniżej horyzontu. Wtedy możliwe jest właściwe odbicie promieni i “świecenie” chmur. Ważne jest, aby pozostała część nieba była już ciemna.

Skąd można obserwować magiczne chmury?

Zjawisko może występować między połową maja a sierpniem. Najłatwiej zobaczyć je jednak w czerwcu i lipcu. Już dziś warto pomyśleć o znalezieniu dobrego miejsca na obserwację. Świecące chmury można zobaczyć między innymi z terenu północnych Niemiec. Kto wie, być może także mieszkańcy północno-zachodniej Polski zaobserwują piękny pokaz na nocnym, letnim niebie.

Zdjęcie pochodzi z 2016 roku, wtedy udało się zaobserwować to zjawisko w Brandenburgii w Niemczech. Wygląda na to, że czasem warto obserwować chmury, przydaje się jednak wiedza, kiedy możemy się spodziewać pięknych zjawisk.